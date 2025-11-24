Қазақстандық дәрігерлер Ауғанстандағы миссиядан оралды
АСТАНА. KAZINFORM — Магнитудасы 6,3 жер сілкінісінен кейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен Ауғанстанға жіберілген қазақстандық медициналық бригада елге оралды.
Елге кері оралған ақ халаттыларды көпшілік Астана әужайында салтанатпен қарсы алды.
— Біз үш ұлттық орталықтан барған топпыз. Жергілікті ауруханаларда қарапайым қан тоқтататын дәрілер, таңғыш материалдар мен аппараттардың жоқтың қасы. Соған қарамастан 40-тан астам операция жасадық. Элизаров аппаратын өзімізбен апардық, сол құрылғының көмегімен көптеген күрделі сынықтарды емдедік. Науқастардың басым бөлігі — жер сілкінісі салдарынан ауыр жарақат алғандар, көпжарақатпен түскендер және сынықтары бар пациенттер, — деді нейрохирург дәрігер Олжас Бекарысов.
Миссия барысында дәрігерлер Қазақстанның елшілігімен бірге Пәкістан мен Ираннан қайтарылған ауған отбасылары орналасқан босқындар лагеріне де барды. Бұл — аталған аймаққа барған алғашқы шетелдік делегация. Лагерьде медициналық көмекке мұқтаж жүздеген адам бар. Қазақстаннан жіберілген гуманитарлық көмектің негізгі бөлігі дәл осы лагерлерге жеткізілген.
Сыртқы істер министрлігінің ерекше тапсырмалар жөніндегі елшісі Еркін Тұқымов Қазақстанның бұл бағыттағы қолдауы жалғасатынын айтты.
— Біз бүгін нағыз батырларды қарсы алдық. Бұл жолы қауіпсіздікке байланысты тек ер дәрігерлер жіберілді. Қазақстанның Ауғанстанға жүйелі, толықтай қайтарымсыз гуманитарлық қолдау көрсетті. Өйткені қауіпсіз Ауғанстан — қауіпсіз Қазақстан, — деді ол.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстан Ауғанстанға гуманитарлық жүк жібергенін жазған едік.
Камила Мүлік