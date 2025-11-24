KZ
    17:20, 24 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстандық дәрігерлер Ауғанстандағы миссиядан оралды

    АСТАНА. KAZINFORM — Магнитудасы 6,3 жер сілкінісінен кейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен Ауғанстанға жіберілген қазақстандық медициналық бригада елге оралды.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Елге кері оралған ақ халаттыларды көпшілік Астана әужайында салтанатпен қарсы алды. 

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    — Біз үш ұлттық орталықтан барған топпыз. Жергілікті ауруханаларда қарапайым қан тоқтататын дәрілер, таңғыш материалдар мен аппараттардың жоқтың қасы. Соған қарамастан 40-тан астам операция жасадық. Элизаров аппаратын өзімізбен апардық, сол құрылғының көмегімен көптеген күрделі сынықтарды емдедік. Науқастардың басым бөлігі — жер сілкінісі салдарынан ауыр жарақат алғандар, көпжарақатпен түскендер және сынықтары бар пациенттер, — деді нейрохирург дәрігер Олжас Бекарысов.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Миссия барысында дәрігерлер Қазақстанның елшілігімен бірге Пәкістан мен Ираннан қайтарылған ауған отбасылары орналасқан босқындар лагеріне де барды. Бұл — аталған аймаққа барған алғашқы шетелдік делегация. Лагерьде медициналық көмекке мұқтаж жүздеген адам бар. Қазақстаннан жіберілген гуманитарлық көмектің негізгі бөлігі дәл осы лагерлерге жеткізілген.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Сыртқы істер министрлігінің ерекше тапсырмалар жөніндегі елшісі Еркін Тұқымов Қазақстанның бұл бағыттағы қолдауы жалғасатынын айтты.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    — Біз бүгін нағыз батырларды қарсы алдық. Бұл жолы қауіпсіздікке байланысты тек ер дәрігерлер жіберілді. Қазақстанның Ауғанстанға жүйелі, толықтай қайтарымсыз гуманитарлық қолдау көрсетті. Өйткені қауіпсіз Ауғанстан — қауіпсіз Қазақстан, — деді ол.

    Айта кетейік, бұған дейін Қазақстан Ауғанстанға гуманитарлық жүк жібергенін жазған едік.

    Камила Мүлік

