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    Отандық дзюдошылар ашық Азия кубогына қатысады

    АСТАНА. KAZINFORM — 11-12 шілде аралығында Тайбэй қаласында (Қытайлық Тайбэй) дзюдодан ашық Азия кубогы өтеді, деп хабарлайды ҰОК баспасөз қызметі.

    Қазақстандық дзюдошылар ашық Азия кубогына қатысады
    Фото: Халықаралық дзюдо федерациясы

    Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) жарысқа қатысушылардың алдын ала тізімін жариялады. Қазақстан құрамасының алдын ала тізіміне 14 спортшы енді.

    Ерлер

    60 келіге дейін: Тоқтар Үміталиев, Асылхан Зейнуллин

    66 келіге дейін: Мейірбек Байзақов, Нұрсұлтан Зайзағалиев

    73 келіге дейін: Мади Жеткерген, Береке Рахматуллаұлы

    81 келіге дейін: Мади Амангелді

    100 келіге дейін: Әділет Сапарғалиев

    100 келіден жоғары: Мади Еділбаев, Санжар Жабборов

    Әйелдер

    48 келіге дейін: Аяна Дүйсенбай

    52 келіге дейін: Айшабибі Мурадимова

    63 келіге дейін: Ханзада Қайратова

    78 келіден жоғары: Толқын Тұрсынақынова

    Айта кетейік, тізімге өзгерістер енгізілуі мүмкін.

    Бұған дейін дзюдодан Еуропа кубогында Ғалымжан Қырықбай чемпион атанғанын жазғанбыз.

    Дзюдо Спорт Азия кубогы
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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