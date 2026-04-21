Қазақстандық екі боксшы әлем кубогында жеңіске жетті
АСТАНА. KAZINFORM - World Boxing федерациясының ұйымдастыруымен өтіп жатқан әлем кубогында қазақстандық тағы екі боксшы жарысты жалғастыруға мүмкіндік алды.
Алдымен Фарух Тоқтасынов (70 келі) әлем кубогын сенімді бастады. Ол ирландиялық Джон МакКоннелді 3:2 есебімен жеңді. Енді ол 22 сәуірде 1/8 финалда былтырғы әлем чемпионатының финалисі, жапониялық Севон Оказавамен жұдырықтасады.
Сондай-ақ ел құрамасынан Диас Молжігітов (80 келі) Жапония боксшысы Кай Ториабені еш қиындықсыз қапы қалдырды. Жекпе-жек екінші раундта тоқтатылды.Отандасымыз 22 сәуірде 1/8 финалда аустралиялық Марлон Севехонмен шаршы алаңға шығады.
Айта кетсек, бұдан бұрын Назым Қызайбай (54 келі) Түркия өкілі Айсен Таскиннен 4:1 есебімен басым түсті.
Ал Жансері Көшербаев (60 келі), Дәулет Төлемісов (90 келі) жарысты ерте аяқтауға мәжбүр болды.
Беделді бәсеке Бразилияның Фос-ду-Игуасу қаласында 20-26 сәуір аралығында өткізіледі.
Сондай-ақ ел құрамасынан әлем кубогында олардан басқа Даниял Сәбит (50 келі), Бағлан Кенжебек (55 келі), Мұхаммедсабыр Базарбайұлы 65 келі, Санжарәлі Бегалиев (75 келі), Сұлтан Айбарұлы (85 келі) шаршы алаңға шығады.
Ал әйелдер құрамасында Алуа Балқыбекова (55 келі), Виктория Графеева (60 келі), Аида Әбікеева (65 келі), Наталья Богданова (70 келі), Жібек Жарасқызы (80 келі), Валерия Аксенова (80 келіден жоғары) бар.
Күндізгі сессия Қазақстан уақытымен 19:00 -де және кешкі сессия 01:00–де басталады.