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    Триатлоннан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Көкшетауда триатлоннан Қазақстан чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды ҰОК баспасөз қызметі.

    триатлон
    Фото: ҰОК

    Ел біріншілігінің жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің толық тізімі төменде көрсетілген.

    M-ELITE

    1. Аян Бейсенбаев (Ақмола облысы)

    2. Темирлан Темиров (Ақмола облысы)

    3. Максим Шмулич (Ақмола облысы)

    F-ELITE

    1. Диана Ержанова (Астана)

    2. Аида Ким (Астана)

    3. Екатерина Шабалина (Қостанай облысы)

    M-U23

    1. Арлан Жаңабай (Ақмола облысы)

    2. Федор Кузнецов (Шымкент)

    3. Алинбай Маралбеков (Астана)

    F-U23

    1. Рамина Агабаева (Шымкент)

    2. Софья Колюка (Түркістан облысы)

    3. Сара Маралбекова (Астана)

    M-U15

    1. Александр Суховольский (Ақмола облысы)

    2. Хайдар Исмаилбаев (Астана)

    3. Айтуған Кумыкбаев (Алматы)

    F-U15

    1. Полина Степченко (Ақмола облысы)

    2. Дарья Лапина (Ақмола облысы)

    3. Мария Косьянова (Ақмола облысы)

    M-U13

    1. Володар Мощенко (Қостанай облысы)

    2. Альфинур Тыржанов (Ақмола облысы)

    3. Ердар Нурбаев (Атырау облысы)

    F-U13

    1. Сафия Каирбекова (Ақмола облысы)

    2. Елизавета Белоколенко (Ақмола облысы)

    3. Бэлла Шендрикова (Ақмола облысы)

    Бұған дейін триатлоннан Қазақстан құрамасының Азия кубогының кезеңіне қатысатын құрамы жарияланды.

    Триатлон Спорт Қазақстан чемпионаты
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар