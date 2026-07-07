Триатлоннан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары анықталды
АСТАНА. KAZINFORM — Көкшетауда триатлоннан Қазақстан чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды ҰОК баспасөз қызметі.
Ел біріншілігінің жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің толық тізімі төменде көрсетілген.
M-ELITE
1. Аян Бейсенбаев (Ақмола облысы)
2. Темирлан Темиров (Ақмола облысы)
3. Максим Шмулич (Ақмола облысы)
F-ELITE
1. Диана Ержанова (Астана)
2. Аида Ким (Астана)
3. Екатерина Шабалина (Қостанай облысы)
M-U23
1. Арлан Жаңабай (Ақмола облысы)
2. Федор Кузнецов (Шымкент)
3. Алинбай Маралбеков (Астана)
F-U23
1. Рамина Агабаева (Шымкент)
2. Софья Колюка (Түркістан облысы)
3. Сара Маралбекова (Астана)
M-U15
1. Александр Суховольский (Ақмола облысы)
2. Хайдар Исмаилбаев (Астана)
3. Айтуған Кумыкбаев (Алматы)
F-U15
1. Полина Степченко (Ақмола облысы)
2. Дарья Лапина (Ақмола облысы)
3. Мария Косьянова (Ақмола облысы)
M-U13
1. Володар Мощенко (Қостанай облысы)
2. Альфинур Тыржанов (Ақмола облысы)
3. Ердар Нурбаев (Атырау облысы)
F-U13
1. Сафия Каирбекова (Ақмола облысы)
2. Елизавета Белоколенко (Ақмола облысы)
3. Бэлла Шендрикова (Ақмола облысы)
Бұған дейін триатлоннан Қазақстан құрамасының Азия кубогының кезеңіне қатысатын құрамы жарияланды.