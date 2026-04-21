Қазақстандық екінші боксшы әлем кубогында жарыстан шығып қалды
АСТАНА. KAZINFORM — World Boxing федерациясының ұйымдастыруымен өтіп жатқан бокстан әлем кубогында 20 сәуірде ел құрамасынан 1/8 финалда Дәулет Төлемісов бразилиялық Фильо Исайаспен қолғап түйістірді.
Отандасымыз бірінші нөмірде жұдырықтасып, басымдықты алуға тырысса да, қарсылас қарымта шабуылда жылдам әрі дәл соққыларымен жеңісті өз еншісіне жазды. Қорытынды есеп: 0:5.
Осылайша ол жарысты ерте аяқтауға мәжбүр болды.
Айта кетсек, бұдан бұрын Назым Қызайбай (54 келі) Түркия өкілі Айсен Таскиннен 4:1 есебімен басым түсті.
Сондай-ақ Жансері Көшербаев (60 келі) ирландиялық Джуд Галлахерге есе жіберіп, 1/16 финалдан аса алған жоқ.
Беделді бәсеке Бразилияның Фос-ду-Игуасу қаласында 20-26 сәуір аралығында өткізіледі. Ал кешкі сессияда 4-жұпта 1/16 финал. Фарух Тоқтасынов (70 келі) ирландиялық Джон МакКоннел, 13-жұпта 1/16 финалда Диас Молжігітов (80 келі) жапониялық Кай Ториабемен шаршы алаңға шығады.
Кешкі сессия Қазақстан уақытымен 01:00–де басталады.