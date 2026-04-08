Қазақстандық ғалымдар өндірістік қалдықтарды кәдеге жарататын зауыт ашты
АСТАНА. KAZINFORM — 75-тен астам ғылыми еңбектің авторы Руслан Нұрлыбаев өндірістік қалдықтарды кәдеге жарата отырып, құрғақ құрылыс қоспаларын әзірлеудің тәсілін ұсынды.
Профессор жаңалығы мен қолданбалы ғылымның әлеуеті жайлы Jibek Joly телеарнасының «Бүгін Live» бағдарламасында айтып берді.
— Негізгі идея 2012-2015 жылдары келді. Satbayev University ғалымдарымен бірге инициативті зерттеуді бастадық. Жоба 2017 жылдан бастап іске асырылды. Мемлекеттік гранттарға қатыстық, одан кейін нысаналы қаржыландыру алдық. Мұның барлығы мемлекет қолдауының негізінде іске асты. Серіктес компаниялар да септесті, — деді ғалым.
Осылайша, бірнеше жылға созылған ғылыми ізденіс нақты технологиялық шешімдерге ұласқан. Ол патенттермен қорғалып, өнімдер отандық нарықта сұраныста.
— Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың техногенді қалдықтарды қайта өндіру арқылы оны кәдеге жарату туралы тапсырмасы бар. Осының негізінде біз құрғақ құрылыс қоспаларына күлдерді қосу арқылы сапасын зерттедік. Соның ішінде Алматы қаласындағы жылу электр станциясындағы күлдерді пайдаландық. Ол жерде 30 млн тоннаға жуық күл бар. Түрлі химиялық қоспаларды қостық. Нәтижесінде нарыққа сай жаңа өнім шықты, — деді Руслан Нұрлыбаев.
Ғылыми жаңалықтың басты құндылығы — оның тәжірибе жүзінде іске асуында. Күні кеше Алматы қаласында 20 мың тонна өнім шығаратын, толық автоматтандырылған жаңа зауыт іске қосылды.
— Бұл — отандық ғылымның нақты өндірістік нәтижеге айналғанының дәлелі. Ғалымдардың өздері өндіріс салды. Шымкент, Астана, Ақтау қалаларында өндіріс орнын салуды бастап кеттік, ол 50 мың тоннаға дейін өнім береді. Автоматтандырылған жүйеге негізделген, — деді спикер.
Жоба мұнымен шектелмейді. Алдағы кезеңде зерттеу аясын кеңейту жоспарланып отыр. Атап айтқанда, ғалым құрылыс материалдарынан бөлек, геотамит пен кремний қосымшаларын түрлі салада қолдану мүмкіндіктерін қарастыруды көздейді.
Айта кетейік, жақында Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек инновациялық штаб құруды ұсынды.