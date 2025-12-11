KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:10, 11 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстандық хоккейшілер жастар арасындағы әлем чемпионатында Францияны жеңді

    АСТАНА. KAZINFORM – Шайбалы хоккейден Қазақстан ерлер құрамасы Словенияда өтіп жатқан жастар арасындағы әлем чемпионатында ірі есеппен жеңіске жетті. 

    Қазақстандық хоккейшілер жастар арасындағы әлем чемпионатында Францияны жеңді
    Фото: ҰОК

    Үшінші ойында ұлттық құрама Франциямен кездесті. Бірінші кезеңде франциялықтар 2:0 есебімен алға шықты. Дегенмен отандастарымыз бір гол соғып, есепті қысқартты.

    Екінші кезеңде жалпы 5 шайба соғылды. Оның төртеуі біздің спортшылардың еншісіне жазылды. Соңғы кезеңде Қазақстан құрамасы 9 гол енгізсе, франциялық хоккейшілер 3 шайбамен жауап қайтарды.

    Ойын 14:6 есебімен Қазақстан құрамасының пайдасына аяқталды. Келесі матчта ұлттық құрама Норвегиямен ойнайды.

    Бұған дейін Астанада қысқы спорт түрлеріне арналған бірыңғай мектеп құрылатынын жазғанбыз. 

    Тегтер:
    Хоккей әлем чемпионаты Спорт Қазақстан құрамасы Франция
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар