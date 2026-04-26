    08:31, 26 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қазақстандық каратэші Испаниядағы жарыстың жеңімпазы атанды

    АСТАНА. KAZINFORM — Испанияның Ла-Корунья қаласында өтіп жатқан А сериясы санатындағы жарыста қазақстандық каратэші Дінмұхаммед Айдарбек алтыннан алқа тақты.

    Фото: instagram.com/ kaz_karateofficial

    Қазақстан каратэ федерациясынан мәлім еткеніндей, Дінмұхаммед кумите бағдарламасында 60 келіге дейінгі салмақта үздік шықты. Қазақстандық спортшы финалда түрік каратэшісі Мерт Халичті ұтты.

    Алма-кезек шабуылмен өткен жекпе-жек 5:2 есебімен аяқталды. Бұл салмақта қос қоланы Португалия спортшылары жеңіп алды.

    Дінмұхаммед Айдарбек жарыстың топтық кезеңінде Италия, Франция және Португалия өкілінен басым түсті. Ал плей-офф сатысында Сауд Әл-башерден (Сауд Арабиясы), жартылай финалда Флориан Обитцтен (Германия) айласын асырды.

    Осы салмақта татамиге шыққан қалған қазақстандықтар топтан шыға алмады.

    Бүгін Ла-Коруньядағы бәсекеде соңғы жүлделер сарапқа салынады. Биыл аталған додада 85 мемлекеттен 1290 спортшы тіркелді. Бұл – А сериясындағы турнир үшін рекорды көрсеткіш.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық үш каратэшінің әлемдік рейтингіде көш бастағанын жазған болатынбыз.

    Ғайсағали Сейтақ
