    18:57, 16 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстандық киберспортшы кезекті мәрте халықарылық турнирде топ жарды

    АСТАНА. KAZINFORM – Данил Голубенко BLAST Rivals Finals Season 2 финалында қатарынан үшінші рет жеңіске жетті. 

    Қазақстандық киберспортшы кезекті рет халықарылық турнирде топ жарды
    Фото: Qazsport

    Спорт Шредингера телеграм арнасының мәліметінше, Данил Голубенко CS 2 ойынында бразилиялық FURIA командасының сапында сынға түсті. 

    Molodoy лақап атымен танымал отандасымыз BLAST Rivals Finals Season 2 финалында Team Falcons командасымен кездесті. Алғашқы кезеңде 2:13 есебімен Inferno басым түсті. Бірақ FURIA қатарынан екі ойында жеңіске жетті: Nuke 13:9 және Train 19:15. 

    Төртінші ойын кезінде Mirage жоғары деңгейде өнер көрсетті (32-19-3) және ойын қосымша уақытқа жалғасты. Шешуші кезеңде FURIA жұлдызды ойыншылар қатарында m0NESY, NiKo, kyosuke бақ сынап, үшінші рет қатарынан чемпион болды. 

    Айта кетейік, аталған жарыстың жүлде қоры – $125 000. 

    Алда маусымның басты турнирі, StarLadder Budapest Major 2025 турнирі бар. Онда FURIA басты фавориттердің бірі саналады. 

    Бұған дейін 1,5 млн-нан аса қазақстандық белсенді түрде киберспортпен айналысатынын жазған едік. 

