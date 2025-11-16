Қазақстандық киберспортшы кезекті мәрте халықарылық турнирде топ жарды
АСТАНА. KAZINFORM – Данил Голубенко BLAST Rivals Finals Season 2 финалында қатарынан үшінші рет жеңіске жетті.
Спорт Шредингера телеграм арнасының мәліметінше, Данил Голубенко CS 2 ойынында бразилиялық FURIA командасының сапында сынға түсті.
Molodoy лақап атымен танымал отандасымыз BLAST Rivals Finals Season 2 финалында Team Falcons командасымен кездесті. Алғашқы кезеңде 2:13 есебімен Inferno басым түсті. Бірақ FURIA қатарынан екі ойында жеңіске жетті: Nuke 13:9 және Train 19:15.
Төртінші ойын кезінде Mirage жоғары деңгейде өнер көрсетті (32-19-3) және ойын қосымша уақытқа жалғасты. Шешуші кезеңде FURIA жұлдызды ойыншылар қатарында m0NESY, NiKo, kyosuke бақ сынап, үшінші рет қатарынан чемпион болды.
Айта кетейік, аталған жарыстың жүлде қоры – $125 000.
Алда маусымның басты турнирі, StarLadder Budapest Major 2025 турнирі бар. Онда FURIA басты фавориттердің бірі саналады.
Бұған дейін 1,5 млн-нан аса қазақстандық белсенді түрде киберспортпен айналысатынын жазған едік.