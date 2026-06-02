Қазақстандық мұғалім халықаралық INSPIRATION AWARD сыйлығының иегері атанды
АСТАНА. KAZINFORM – Павлодар облысындағы Б.Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледждің арнайы пәндер оқытушысы Гүлмира Мешітбаева халықаралық ETF New Learning Award 2026 кәсіби байқауында беделді INSPIRATION AWARD сыйлығын жеңіп алды. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігі хабарлады.
ETF New Learning Award – білім беру саласындағы озық тәжірибелерді анықтауға және таратуға бағытталған халықаралық бастама. Байқау әлемнің әртүрлі елдерінен келген педагогтердің тәжірибе алмасуына мүмкіндік береді.
Гүлмира Мешітбаева байқауға «Бастауыш білім беру» мамандығы студенттерін даярлауда қолданылатын SCAFFOLD карталары бойынша тәжірибесін ұсынды. Бұл әдістеме студенттердің цифрлық технологияларды тиімді пайдалануына жол ашты. Нәтижесінде олар бейнематериалдар мен түрлі деңгейдегі тапсырмаларды қамтитын білім беру жобалары мен сайттарын әзірледі.
Жобалар бастауыш сынып оқушыларын оқытуда заманауи тәсілдерді қолдануға көмектеседі. Сондай-ақ педагогтерге әдістемелік қолдау көрсетіп, ата-аналарға практикалық ұсынымдар ұсынады.
Айта кету керек, SCAFFOLD технологиясы Қазақстанда DARYA SCAFFOLD пилоттық жобасы аясында енгізілген. Б.Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледж бұл жобаға 2024 жылдың қыркүйегінен бастап қатысып келеді.
Колледж студенттері аталған әдістемені оқу барысында меңгеріп, педагогикалық практика кезінде мектептерде қолданып жатыр.
Халықаралық сарапшылар қазақстандық педагогтің тәжірибесін жоғары бағалады. Нәтижесінде жұмыс «Scaffold құралдарын пайдалану арқылы мұғалімдердің мүмкіндіктерін кеңейту» номинациясында INSPIRATION AWARD сыйлығына лайық деп танылды.
Гүлмира Мешітбаеваға өз тәжірибесін Бельгияның Брюссель қаласында өтетін халықаралық конференцияда таныстыру мүмкіндігі берілді.
Айта кетейік, Сенат мұғалімді артық жүктемеден босататын заңды мақұлдады.