Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушылар Asian Figure Skating Youth Camp лагеріне қатысады
АСТАНА. KAZINFORM – 10–18 тамыз аралығында Қытайдың Харбин қаласында Азияның жасөспірімдерге арналған мәнерлеп сырғанау лагері (Asian Figure Skating Youth Camp) өтеді.
Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше, аталған іс-шараны Азия Олимпиадалық кеңесі (АОК), Халықаралық конькимен жүгірушілер одағы (ISU) және «Азия балалары» халықаралық комитеті (CAIC) бірлесіп ұйымдастырады.
Лагерь OCA/OS континенттік бағдарламасы аясында өткізіледі. Оның басты мақсаты — Азия құрлығында мәнерлеп сырғанау спортын дамыту және қолдау.
Жиынға Азия елдерінен 2009–2013 жылдар аралығында туған жас спортшылар қатысады. Қазақстан атынан Екатерина Доставалова мен Семен Резник өнер көрсетеді.
