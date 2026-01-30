Қазақстандық май өндірушілер Эстонияға 5 млн доллар көлемінде өнім жеткізеді
АСТАНА. KAZINFORM – Отандық май өндірушілер экспорт географиясын Еуропа одағы елдеріне кеңейтіп жатыр.
2026 жылғы Gulfood халықаралық азық-түлік және сусындар көрмесі аясында ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі басшысы Айдарбек Сапаровтың төрағалығымен өткен дөңгелек үстел қорытындысы бойынша Майлы дақылдар өңдеушілердің ұлттық қауымдастығы мен эстондық Aktsiaselts Letofin компаниясы арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.
Құжат Қазақстанның май өнімдерін кемінде 5 млн АҚШ доллары көлемінде сатып алуды көздейді. Бұл келісім Қазақстан мен Еуропа одағы елдері арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды нығайту жолындағы маңызды қадам болып саналады.
Майлы дақылдар өңдеушілердің ұлттық қауымдастығы президенті Ядыкар Ибраһимовтың айтуынша, отандық май өнімдері Еуропа нарығында сенімді түрде ұсынылып келеді.
«Бүгінгі таңда Қазақстан Еуропа одағында күнбағыс шротын экспорттау көлемі бойынша үшінші орын алады. Қол қойылған келісім жеткізілімдерді арттырумен қатар, бүкіл саланың экспорттық әлеуетін айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік береді», – деді ол.
Сондай-ақ қауымдастық басшысы Парсы шығанағы елдерінің Қазақстан өнімдеріне, әсіресе премиум сегменттегі бөтелкеленген күнбағыс майына жоғары қызығушылық танытып отырғанын атап өтті.
Оның айтуынша, 2026 жылы бірнеше май зауыты өнімді тазалау және қаптау бойынша жаңа желілерді іске қосуды жоспарлап отыр. Бұл экспортқа бағытталған брендтерді дамытуға және қосымша нарықтық сегменттерді игеруге жол ашады.
Айта кетейік, Қазақстан БАӘ-ге астық, ет және майлы дақылдар экспортының көлемін арттырмақ.