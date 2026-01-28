KZ
    Бензин бағасының күрт өсуіне жол бермейміз – Энергетика министрі

    АСТАНА. KAZINFORM – Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов жанар-жағармай бағасының қымбаттау ықтималдығына пікір білдірді.

    Энергетика министрі
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    - Мораторий жарияланған кезде баға өсімін тоқтаттық, тосқауыл қойдық. Нарықтық тетіктерді ерікті түрде тоқтаттық. Егер, 31 наурыздан кейін Үкімет жанар-жағармай құю стансаларының қызметін қайтадан араласпау туралы шешім қабылдаса және нарық жұмыс істесе, онда ішкі сұраныс пен ішкі ұсыныс баға белгілеуді дамытудың мұнан арғы шарттарына ықпал етеді, - деді ол.

    Ерлан Ақкенженов Энергетика министрлігі 2025 жылдың 1 ақпанынан бастап жанар-жағармай нарығын реттеумен айналыспайтынын баса айтты.

    - Біз бағаның күрт өсіміне жол бермейміз. Мұның бәрі экономикамыздың қазіргі жағдайына жауап беретін болады, - деді министр.

    Естеріңізге сала кетсек, өткен жылдың 16 қазанынан бастап инфляция деңгейі тұрақтанғанға дейін АИ-92 маркалы бензин мен дизель отыны бағасын одан әрі көтеруге мораторий енгізілген еді.

    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
