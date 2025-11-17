Қазақстандық онкологтер обырды адаптивті терапиямен емдеу үшін ЖИ енгізді
АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық ғылыми онкологиялық орталықта әлемдегі жалғыз технология — жасанды интеллект пайдаланылатын сәулелік терапия қолданылады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметі.
Жаңа әдістеме емдеу шараларын пациенттің ағзасындағы жеке өзгерістерге күнделікті бейімдеуге мүмкіндік береді, сәулемен атудың дәлдігін едәуір жақсартып, жанама әсер қаупін азайтады. Бұл туралы орталықтың медициналық физика бөлімінің бастығы Қайыргелді Датбаев айтты.
— Емдеу кезінде ісіктердің мөлшері күрт өзгеруі мүмкін, ал қуық немесе ішек сияқты кіші жамбас мүшелері күн сайын көлемін өзгертіп отырады. Оларды бірдей қалыпта ұстап тұру мүмкін емес. Соған сәйкес, біз 2025 жылдың наурызынан бері адаптивті сәулелік терапия тәсілін қолданып келеміз. Бүгінде 80-нен астам науқас ем алды. Нәтижесіне медициналық персонал да, техникалық персонал да өте ризамыз, — деп атап өтті Қайыргелді Датбаев.
Осыдан бұрын премьер-министр Олжас Бектенов Ұлттық ғылыми онкология орталығы (ҰҒОО) мен Nazarbayev University Биомедициналық зерттеу орталығының қызметімен танысқанын жазған едік.