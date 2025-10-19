KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    02:39, 19 Қазан 2025 | GMT +5

    Қазақстандық параволейболшылар әлем кубогінде қола жүлде жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ-тың Форт-Уэйн қаласында волейболды отырып ойнаудан әлем кубогі мәресіне жетті.

    Пара волейбол
    Фото: ҚР Пара волейбол федерациясы

    Қазақстан құрамасы қола жүлде үшін бәсекеде АҚШ құрамасымен шеберлік байқасты.

    Бауыржан Тахауовтың шәкірттері алғашқы екі партияда 25:23, 25:18 есебімен басымдық танытты. Бұдан кейін алаң иелері бір сетті алды – 25:15. Дегенмен төртінші сетті қазақстандықтар жеңіспен аяқтай білді – 25:23. Қорытынды есеп – 3:1.

    ҚР Пара волейбол федерациясы
    Фото: ҚР Пара волейбол федерациясы

    Сөйтіп 2028 жылы Лос-Анджелесте өтетін Паралимпиада ойындарына қатысу үшін рейтингілік ұпай берілетін әлем кубогінде қазақстандық параволейболшылар үздік үштіктен көрінді.

    Топтық кезеңде Қазақстан құрамасы соңғы матчта Таиландты 3:0 (25:15, 25:8, 25:14) есебімен жеңген еді. Тек жартылай финалда ғана Мысырға 0:3 (12:25, 23:25, 18:25) есебімен есе жіберген болатын.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын волейболды отырып ойнаудан әлем кубогінде Қазақстан құрамасы жарыс фавориті – АҚШ-ты ұтқанын жазған едік.

    Тегтер:
    АҚШ Волейбол Медаль Спорт Параспорт
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар