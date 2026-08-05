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    Қазақстандық Rune Eaters Dota 2 турниріндегі ойынын аяқтады

    АСТАНА. KAZINFORM – Dota 2 турнирінде қазақстандық Rune Eaters командасы Қытайдың Team Resilience ұжымына 0:2 есебімен есе жіберіп, жарысты аяқтады. Матчтан кейін команда ойыншысы Әлім Беспаев жеңілістің себебі мен турнирден алған әсері туралы пікір білдірді.

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Оның айтуынша, команда үшін ең әсерлі сәттердің бірі LGD.Pinghu командасын жеңген сәті.

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    – LGD.Pinghu біз үшін ең мықты қарсыластардың бірі еді. Сол жеңістен кейін бүкіл командада алға ұмтылып, жеңісті жалғастыруға деген үлкен сенім пайда болды. Алайда Yakult Brothers-пен өткен кездесуден кейін жағдай өзгерді. Ол матч бізге психологиялық тұрғыда әсер етіп, кейінгі ойындарға тың күйде шыға алмадық, – деді Әлім Беспаев.

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Ол өзінің халықаралық деңгейдегі алғашқы ірі турнирі болғанын айтып, жарыс үлкен тәжірибе сыйлағанын жеткізді. Сонымен қатар ол жеңілістің негізгі себебі ретінде қарсыластың қысымы емес, дайындықтың жеткіліксіз болғанын атап өтті.

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    – Команда ішінде қысым болған жоқ, көңіл күй жақсы болды. Бірақ бізге тәртіп пен дайындық жетіспеді. Кейіпкерлерді таңдау мүмкіндігіміз де шектеулі болды. Сондықтан жеңілістің басты себебі осы деп ойлаймын, – деді ойыншы.

    Қола жүлде үшін өткен серияда Team Resilience қазақстандық Rune Eaters командасын екі матчтың қорытындысы бойынша 2:0 есебімен жеңіп, үшінші орынды иеленді.

    Болашақ ойындары
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Еске сала кетейік, қазіргі уақытта Астанада «Болашақ ойындары — 2026» халықаралық турнирі жалғасып жатыр. Байрақты бәсеке аясында Dota 2, Counter-Strike 2, Phygital Shooter, Phygital Basketball және өзге де фиджитал бағыттар бойынша жарыстар өтіп келеді.

    Астана Болашақ ойындары Жарыс
    Камила Мүлік
    Камила Мүлік
    Авторлар