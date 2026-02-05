KZ
    11:07, 05 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қазақстандық садақшылар Азия кубогына дайындықты бастады

    АСТАНА. KAZINFORM – Садақ атудан Қазақстан құрамасы Азия кубогының алғашқы кезеңіне дайындықты бастады. 

    Қазақстандық садақшылар Азия кубогына дайындықты бастады
    Фото: ҰОК

    Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше, 5-20 ақпан аралығында спортшылар Алматы облысындағы Спорттық даярлық орталығының базасында оқу-жаттығу жиынын өткізеді.

    Жиынға 30 садақшы қатысады.

    Айта кетейік, Азия кубогының алғашқы кезеңі 21-28 наурыз аралығында Бангкокта (Таиланд) өтеді.

    Бұған дейін Қазақстан құрамасы нысана көздеуден Азия чемпионатында екі медаль жеңіп алғанын хабарлағанбыз.

