11:07, 05 Ақпан 2026 | GMT +5
Қазақстандық садақшылар Азия кубогына дайындықты бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Садақ атудан Қазақстан құрамасы Азия кубогының алғашқы кезеңіне дайындықты бастады.
Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше, 5-20 ақпан аралығында спортшылар Алматы облысындағы Спорттық даярлық орталығының базасында оқу-жаттығу жиынын өткізеді.
Жиынға 30 садақшы қатысады.
Айта кетейік, Азия кубогының алғашқы кезеңі 21-28 наурыз аралығында Бангкокта (Таиланд) өтеді.
Бұған дейін Қазақстан құрамасы нысана көздеуден Азия чемпионатында екі медаль жеңіп алғанын хабарлағанбыз.