    08:48, 14 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстандық семсерлесуші Кирилл Проходов әлем кубогы кезеңінде алтын алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан құрамасының семсерлесуден шпага сайысындағы өкілі Кирилл Проходов Өзбекстанның Ташкент қаласындағы юниорлар арасындағы әлем кубогы кезеңінің жеңімпазы атанды.

    алтын жүлде қоржында
    Фото: ҰОК

    Жартылай финалда қазақстандық семсерлесуші алаң иесі Камронбек Исмоиловты (Өзбекстан) 15:6 есебімен жеңді.

    Ал шешуші сында Кирилл Проходов Тайбэй өкілі Чень Бин-Юннан басым түсіп, кездесуді 15:7 есебімен өз пайдасына аяқтады.

    Еске сала кетейік, бұған дейін семсерлесуші Руслан Құрбанов Канададағы әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енгенін жазған едік. 

