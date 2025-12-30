16:40, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қазақстандық семсерлесушілер әлем кубогі кезеңіне қатысады
АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстан құрамасы семсерлесуден Фуджейра (БАӘ) қаласында өтетін әлем кубогі кезеңіне қатысады.
ҚР ҰОК мәліметінше, бұл ірі халықаралық турнирде ел намысын төмендегі спортшылар қорғайды:
- Эльмир Әлімжанов;
- Руслан Курбанов;
- Никита Жулинский;
- Александр Федотов;
- Алексей Касаткин;
- Кирилл Проходов;
- Кирилл Павлов;
- Богдан Лукин;
- Михаил Кузьмин;
- Георгий Тинников;
- Ерлік Сертай;
- Вадим Шарлаимов;
- Владислава Андреева;
- Каролина Фомина;
- Виктория Кайсарова;
- Ләззат Кәрімова;
- София Николайчук;
- Ульяна Писцова;
- Наталья Зинякова.
Әлем кубогі кезеңі 2-10 қаңтар аралығында өтеді.
Айта кетейік, төрт құрлық чемпионатына қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі белгілі болды.