    16:40, 30 Желтоқсан 2025

    Қазақстандық семсерлесушілер әлем кубогі кезеңіне қатысады

    АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстан құрамасы семсерлесуден Фуджейра (БАӘ) қаласында өтетін әлем кубогі кезеңіне қатысады.

    семсерлесу
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, бұл ірі халықаралық турнирде ел намысын төмендегі спортшылар қорғайды:

    - Эльмир Әлімжанов;

    - Руслан Курбанов;

    - Никита Жулинский;

    - Александр Федотов;

    - Алексей Касаткин;

    - Кирилл Проходов;

    - Кирилл Павлов;

    - Богдан Лукин;

    - Михаил Кузьмин;

    - Георгий Тинников;

    - Ерлік Сертай;

    - Вадим Шарлаимов;

    - Владислава Андреева;

    - Каролина Фомина;

    - Виктория Кайсарова;

    - Ләззат Кәрімова;

    - София Николайчук;

    - Ульяна Писцова;

    - Наталья Зинякова.

    Әлем кубогі кезеңі 2-10 қаңтар аралығында өтеді.

    Айта кетейік, төрт құрлық чемпионатына қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі белгілі болды.

