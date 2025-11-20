KZ
    20:18, 20 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстандық семсерлесушілер Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына шықты

      АСТАНА. KAZINFORM – Семсерлесуден Қазақстан ерлер құрамасы Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында алтын медаль үшін күреседі.

    Фото: Тұрар Қазанғапов/ҚР ҰОК

    Кирилл Проходов, Ерлік Сертай және Вадим Шарлаимов семсер қаруымен айқасудан жартылай финалда сәтті өнер көрсетті. ҚР ҰОК мәліметінше, отандастарымыз Оман құрамасын 45:26 есебімен жеңді.

    Айта кетейік, джиу-джитсу шебері Алдияр Серік Ислам ойындарының жеңімпазы атанды.

    Қазақстандық балуан Зейнеп Баянова Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында үшінші орыннан көрінді.

    София Ақтаева Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс медаль жеңіп алды.

     

