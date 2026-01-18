KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:33, 18 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстандық шабандоз халқаралық автожарыстың чемпионы атанды

    АСТАНА.KAZINFORM — Қазақстандық спортшы Александр Абхазава халқаралық беделді автожарыста жеңімпаз атанды.

    Қазақстандық шабандоз халқаралық автожарыстың чемпиоры атанды
    Фото: officialmpmotorsport

    Қазақстандық автошабандоз Абу-Дәби қаласында өткен Formula Regional Middle East Trophy бәсекесінде өнер көрсетіп, алғашқы раундта чемпион болды.

    Қазақстандық шабандоз халқаралық автожарыстың чемпиоры атанды
    Фото: officialmpmotorsport

    Айта кетерлігі, Александр Абхазава «MP Motorsport» командасы сапында жарыс жолына шықты.

    Қазақстандық шабандоз халқаралық автожарыстың чемпиоры атанды
    Фото: officialmpmotorsport

    Сондай-ақ, Александр өткен жылы Lamborghini Super Trofeo сериясының әлемдік финалында тарихи жеңіске жеткен Artline Kazakhstan автоспорт командасы құрамында қызымет атқарған болатын.

