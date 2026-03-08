Қазақстандық шабандоз қыздар қиын да қызықты спорт түрі туралы сыр шертті
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда кәсіби ат спорты ХХ ғасырдың ортасынан бастап қарқын ала бастады. Алғашында бұл спорт түрінде ер азаматтар басым болғанымен, уақыт өте келе ат үстіндегі өнерге қызыққан қыз-келіншектердің қатары көбейе бастады. Бүгінде қазақстандық спортшы қыздар халықаралық жарыстарда ел намысын абыроймен қорғап, тек шеберлігімен ғана емес, табандылығы мен қайсар мінезімен де ерекшеленіп отыр. Олар отандық ат спортының дамуына елеулі үлес қосып келеді.
Халықаралық әйелдер күні қарсаңында біз Қазақстан құрамасының ат спортымен айналысатын спортшы қыздарымен тілдесіп, олардың спортқа келу жолы, алға қойған мақсаттары мен армандары туралы сұрадық.
Дайана Онаева: ат спорты — бала күнгі арманнан басталған өмір жолы
Қазақстан ұлттық құрамасының конкур бойынша негізгі құрамында өнер көрсететін спорт шеберлігіне кандидат Дайана Онаева үшін ат спорты тек хобби емес, бала күнгі арманнан басталған өмір жолы. Оның айтуынша, жылқыға деген ерекше ықылас отбасымен қала сыртына шығып атқа мінген сәттерден басталған. Жеті жасында атқа мінуді үйренсе, он екі жасында кәсіби ат спортына бет бұрған.
– Бастапқыда бұл қызығушылық тек жылқыға деген сүйіспеншілік болып көрінді, бірақ уақыт өте келе ол үлкен мақсатқа айналды. Қазір әр жаттығуды нақты нәтижеге апаратын бір қадам деп есептеймін. Басты арманым — халықаралық деңгейде жоғары нәтиже көрсетіп, Қазақстанның намысын әлемдік ареналарда қорғау. Алдағы жоспарында әлем чемпионаттарының жүлдегері атанып, Олимпиада ойындарында ел атынан өнер көрсету бар, - дейді шабандоз ару.
Екатерина Ершова: ат спорты — өмірлік миссиям
Қазақстан Республикасының спорт шебері, төреші және бапкер Екатерина Ершова үшін ат спорты бала кезден қалыптасқан өмірлік миссияға айналған. Оның алғашқы тәжірибесі таудағы серуен кезінде көшпелі малшылардың жылқыларына мінуден басталған. Он жасында спортқа бет бұрып, бірнеше тәжірибелі бапкерлердің жетекшілігінде кәсіби шеберлігін шыңдаған.
Екатерина жылқыларды жай жануар емес, өмірлік жолдас деп есептейді. Олар шабандоздың көңіл-күйін сезіп, оған икемделеді. Бұл оған спортта ғана емес, өмірде де ерекше тәжірибе сыйлады. Болашақта ол бапкер және төреші ретінде шеберлігін жетілдіріп, қазақстандық ат спортының дамуына үлес қосуды мақсат етеді.
Метай Екатерина: жылқылармен бірге жеткен үміт пен жеңіс жолы
Қазақстандағы паралимпиадалық ат спортының дамуына үлес қосқан жаттықтырушы, Қазақстан Ат спорты федерациясындағы паралимпиадалық бәйге департаментінің жетекшісі Метай Екатерина өмірін ерекше миссияға арнаған. Ат спортына ол 23 жасында келген, бірақ сол уақыттан бастап оның өмірі мыңдаған ерекше шабандоздардың тағдырымен тоғысты.
Психолог ретінде алған білімі мен мүмкіндігі шектеулі балаларға деген мейірімі оны жылқыларға жетеледі. Иппотерапия арқылы балалардың функционалдық мүмкіндіктерін арттырып, өздеріне сенім оятты. Алғашқы нәтижелерді көргеннен бастап, ол бұл жолды әрі қарай дамыту керек деп шешті.
Қазіргі таңда Метай Екатерина ерекше қажеттіліктері бар шабандоздарды кәсіби спортқа дайындап, оларды халықаралық жарыстарға шығару арқылы Қазақстанның намысын қорғауды көздейді.
Нурила Тұрысбекова: жылқымен бірге биік шыңдарға жеткен ару
Қазақстан ұлттық құрамасының конкур бойынша спортшысы, халықаралық класстағы шебер Нурила Тұрысбекова 13 жасында ат спортына келді. Бала кезінен жылқылар оның жүрегін баурап, олардың сымбаттылығы мен еркіндік сезімі әрдайым шабыт берген. Әр демалыс сайын Шымкенттегі ипподромға барып, жай ғана атқа мінуді ұнататын.
– Бір күні конкурмен айналысып жүрген қыздарды көріп, ерекше толқып, ат спорты менің өмірлік таңдауым екенін түсіндім. Ал бәйге атына алғаш мінгенде және алғашқы рет кедергіден қарғытқанда ерекше әсер алып, ат спорты менің жолым екенін түсіндім. Осыған дейін балетпен, гимнастикамен және биімен айналысып көрдім, алайда ат спорты ерекше эмоция сыйлады, - деді Нурила Тұрысбекова.
Бастапқыда ата-анасы оның қызығушылығын жай хобби деп санағанымен, уақыт өте Нурила үшін өмірлік таңдау екенін түсінгендей. Қазіргі басты мақсаты — халықаралық турнирлерде Қазақстан атынан лайықты өнер көрсету, жас шабандоздарға үлгі болу.
Соколенко Раиса: ат спорты — бала күнгі арманның жетістігі
Соколенко Раиса – 24 жастағы Қазақстан ұлттық құрамасының конкур бойынша спортшысы. Ат спортына деген қызығушылығы бала кезінен басталған. Әр демалыс күндері ата-анасымен бірге атқа мініп, ипподромға баратын. Жылқылардың сымбаттылығы, күші мен еркіндік сезімі оны әрдайым баурап, жүрегінде ерекше сезім оятқан. Сол сәттердің әрқайсысы оның спортқа деген арманының негізін қалаған.
Республикалық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі ашылғанда, ата-анасы оны кәсіби спортқа беруді жөн деп шешкен. Дегенмен мектеп тек 10 жастан бастап балаларды қабылдайтын. Сол кезде Раисаның жасы небәрі 8-де еді. Ол өз шеберлігін көрсетіп, жаттықтырушыларды сендіріп, спорт мектебіне қабылданды. Бұл шешім оның өмірін түбегейлі өзгертті – ат спорты енді тек ойын емес, өмірдің мәні мен миссиясына айналды.
Раиса үшін жылқылар жай жануар емес, сенімді серік және нағыз әріптес. Конкурде жетістік тек техникадан ғана емес, шабандоз бен жылқы арасындағы сенімге де байланысты. Бұл сенім – спорттағы ең құнды тәжірибе, оған шабыт беретін күш.
Ол тек өз шеберлігін шыңдап қана қоймай, жас шабандоздарды жетелеп, оларға тәжірибесін бөлісіп, шабыт береді. Әр жаттығу, әр секіріс – оның арманына бір қадам жақындатқан маңызды қадам.
Қазіргі басты мақсаты – халықаралық жарыстарда Қазақстан атынан лайықты өнер көрсету. Ірі турнирлерде ел намысын қорғап, шеберлігін көрсету және жастарға үлгі болу – Раисаның өмірлік миссиясы.
Райхан Байрқанова: ат спорты — өмірге сенім мен күш сыйлайды
Райхан Байрқанова – 34 жастағы Қазақстанның паралимпиадалық дрессаж бойынша спорт шебері. Бала кезінде церебральдық сал ауруымен дүниеге келгенімен, бұл оның армандарына кедергі жасай алмады. Ат спортына ол 25 жасында келді, бірақ бұл кездейсоқтық емес еді – өмір өзі оны осы жолға жетеледі.
Ана болғаннан кейін өз денесін қалпына келтіру үшін Райхан жылқыларға бет бұрды. Иппотерапия – жылқымен емдеу әдісі – оның қозғалыс қабілетін арттырып, сенімін нығайтты. Сол кезде ол спортшы боламын деп ойлаған да емес еді, бірақ уақыт өте келе ат спорты оның өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Әр жаттығу, әр секіріс – оның арманына бір қадам жақындатты.
Қазіргі таңда Райхан талай жарыста бақ сынаған тәжірибелі спортшы: жеңістер де, жеңілістері де бар. Бірақ басты мақсаты – Паралимпиада ойындарында Қазақстанның намысын қорғау. Бұл жолда оған күйеуі мен екі баласы тұрақты қолдау көрсетеді. Олар – спортшы үшін шабыт пен күштің қайнар көзі.
Жылқы Райхан үшін жай жануар емес, сенімді серік, дос және нағыз әріптес. Ат үстінде әр қозғалыс – шабандоз бен жылқы арасындағы сенімнің көрінісі. Сол үйлесім – оның өміріндегі ерекше қуаныш пен шабыттың басты қайнар көзі.
Хадия Советхан: жылқымен бірге биік белестерге ұмтыламын
15 жасар Хадия Советхан – 3-разрядтағы шабандоз. Ат спортына ол небәрі 6 жасында келді. Бұл спорт бала кезінде демалыс күндері ата-анасымен ауылдағы қожалыққа барып, атқа мініп жүрген кездері оны баурап алған. Сол күннен бастап жылқылар оның өмірінің ажырамас бөлігіне айналды.
Басқа спорт түрлерін де сынап көргенімен, Хадияның жүрегі әрдайым ат спортын қалап тұрған. Ол жылқыны жай жануар деп емес, сенімді серік, дос және нағыз әріптес деп біледі. Әр жаттығу мен әр секіріс – оның арманына бір қадам жақындау.
Болашаққа қойған басты мақсаты – Қазақстанның атын халықаралық жарыстарда абыроймен көрсету. Ол үздіксіз еңбек етіп, жарыстарда өз орнын алу арқылы ел намысын қорғауды армандайды.
Қазақстандық жас шабандоз қыздардың тәжірибесі ат спортының тек техникалық жетістіктерден ғана тұрмайтынын көрсетеді. Бала кезден басталған қызығушылық пен жылқымен қарым-қатынас олардың табандылығы мен сенімін қалыптастырып, спортты өмірлік миссияға айналдырды. Әр жарыс олардың кәсіби шеберлігін шыңдап, Қазақстан ат спортының халықаралық ареналардағы беделін арттыруға ықпал етеді. Сонымен бірге, бұл тәжірибе жас спортшыларға үлгі болып, болашақ буынға шабыт пен кәсіби дамудың құрылымдық моделін ұсынады.