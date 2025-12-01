KZ
    Қазақстандық шахматшылар жасөспірімдер арасындағы чемпионатта бес алтын медаль жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Таиланд астанасы Бангкокта шахматтан 27-ші жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты аяқталды. 

    Фото: Kazchess

    Бағдарламаның үш түрі — классика, рапид және блиц бойынша жас қазақстандықтар 11 медаль жеңіп алды, оның бесеуі алтын. Милана Филиппова (G10) және Мария Холявко (G14) — классикада, Әміржан Әнетов (O10) — рапидте, Әлішер Әбдісаттар (O14) және Әсия Асылхан (G16) — блицте Азия-2025 чемпиондары атанды. 

    шахмат
    Фото: Kazchess

    2025 жылғы 21–29 қараша аралығында Таиланд астанасы Бангкокта 33 ел мен аумақтан келген шамамен 700 қатысушының басын қосқан шахматтан 27-ші жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты өтті.

    — Алғашқы күні 15+5 уақыт бақылауымен 7 турлық «швейцар» жүйесінде өткен рапидте жүлделер сарапқа салынды (O10 санатында Азия чемпионы Әміржан Әнетов атанды, қола медаль оның құрдасы Алихан Назарбекке бұйырды). Осыдан кейін жас шахматшылар бағдарламаның екінші бөлігі — 90+30 уақыт бақылауымен өтетін 9 турлық классикаға көшті. Мұнда қазақстандықтар 5 медаль жеңіп алды. Азия чемпиондары — Милана Филиппова (G10) және Мария Холявко (G14), ал қола медаль иегерлері — Ризат Ұлан (O10), Әдия Жеңіс (G12) және Ясмина Алеманова (G16), — делінген хабарламада.

    шахмат
    Фото: Kazchess

    Классиканың соңғы туры аяқтала салысымен, бағдарламаның үшінші түрі — 3+2 уақыт бақылауымен өтетін блицтің 9 туры басталды. Біреулер үшін бұл өз әмбебаптығын тағы бір мәрте дәлелдеу мүмкіндігі болса, енді біреу үшін алдыңғы кезеңдердегі сәтсіздіктерді түзетуге арналған соңғы мүмкіндік болды.

    шахмат
    Фото: Kazchess

    Қазақстандық жеңімпаздар мен жүлдегерлер барлығы осы мүмкіндікті толық пайдаланды. Азия чемпиондары атанғандар — астаналық Әлішер Әбдісаттар (O14) және Түркістан облысынан Әсия Асылхан (G16), күміс медальды павлодарлық Асман Баянтас (O18) жеңіп алды, ал қола медаль астаналық Әлімжан Жауынбайға (O12) бұйырды.

    шахмат
    Фото: Kazchess

    Айта кетелік Мемлекет басшысы әлем біріншіліктерінде топ жарған жас шахматшылармен кездескен еді

