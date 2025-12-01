Қазақстандық шахматшылар жасөспірімдер арасындағы чемпионатта бес алтын медаль жеңіп алды
АСТАНА. KAZINFORM — Таиланд астанасы Бангкокта шахматтан 27-ші жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты аяқталды.
Бағдарламаның үш түрі — классика, рапид және блиц бойынша жас қазақстандықтар 11 медаль жеңіп алды, оның бесеуі алтын. Милана Филиппова (G10) және Мария Холявко (G14) — классикада, Әміржан Әнетов (O10) — рапидте, Әлішер Әбдісаттар (O14) және Әсия Асылхан (G16) — блицте Азия-2025 чемпиондары атанды.
2025 жылғы 21–29 қараша аралығында Таиланд астанасы Бангкокта 33 ел мен аумақтан келген шамамен 700 қатысушының басын қосқан шахматтан 27-ші жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты өтті.
— Алғашқы күні 15+5 уақыт бақылауымен 7 турлық «швейцар» жүйесінде өткен рапидте жүлделер сарапқа салынды (O10 санатында Азия чемпионы Әміржан Әнетов атанды, қола медаль оның құрдасы Алихан Назарбекке бұйырды). Осыдан кейін жас шахматшылар бағдарламаның екінші бөлігі — 90+30 уақыт бақылауымен өтетін 9 турлық классикаға көшті. Мұнда қазақстандықтар 5 медаль жеңіп алды. Азия чемпиондары — Милана Филиппова (G10) және Мария Холявко (G14), ал қола медаль иегерлері — Ризат Ұлан (O10), Әдия Жеңіс (G12) және Ясмина Алеманова (G16), — делінген хабарламада.
Классиканың соңғы туры аяқтала салысымен, бағдарламаның үшінші түрі — 3+2 уақыт бақылауымен өтетін блицтің 9 туры басталды. Біреулер үшін бұл өз әмбебаптығын тағы бір мәрте дәлелдеу мүмкіндігі болса, енді біреу үшін алдыңғы кезеңдердегі сәтсіздіктерді түзетуге арналған соңғы мүмкіндік болды.
Қазақстандық жеңімпаздар мен жүлдегерлер барлығы осы мүмкіндікті толық пайдаланды. Азия чемпиондары атанғандар — астаналық Әлішер Әбдісаттар (O14) және Түркістан облысынан Әсия Асылхан (G16), күміс медальды павлодарлық Асман Баянтас (O18) жеңіп алды, ал қола медаль астаналық Әлімжан Жауынбайға (O12) бұйырды.
Айта кетелік Мемлекет басшысы әлем біріншіліктерінде топ жарған жас шахматшылармен кездескен еді.