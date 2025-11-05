Қазақстандық шаруалар егін суаруға жарамды жерасты суының 0,7%-ын ғана пайдаланады
АСТАНА. KAZINFORM — Су ресурстары және ирригация министрлігі Жерасты сулары департаментінің директоры Жайық Ерікұлы ауыл шаруашылығына жарамды жерасты суының басым бөлігі пайдаланылмай жатқанын айтты.
— Жер асты суларының жалпы пайдалану қорынан (тәулігіне 43,2 млн м3), суаруға жарамды судың көлемі тәулігіне 19,6 млн текше метр екені барланды. Бұл жылына 7,7 млрд текше метр деген сөз. Сонымен қатар, суаруға жарамды жерасты суын нақты пайдалану тек 0,7% ғана (тәулігіне 0,15 миллион м3). Бұл пайдаланылмаған үлкен әлеуетті көрсетеді, — деді ол орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында.
Министрліктің дерегіне сүйенсек, қазақстандықтар тұтынатын судың 65%-ы ауыл шаруашылығына жұмсалады.
Бұған дейін Ақтөбеде жерасты суын рұқсатсыз пайдаланып отырған шаруаларға айыппұл салынды.