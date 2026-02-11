18:50, 11 Ақпан 2026 | GMT +5
Қазақстандық спортшы Азия чемпионатында топ жарды
АСТАНА. KAZINFORM – Тас жолдағы велоспорттан Қазақстан құрамасының өкілі Евгений Федоров Сауд Арабиясының Әл-Қассим қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында жеңіске жетті.
ҚР ҰОК мәліметінше, отандасымыз топтық жарыста жеңіс тұғырының бірінші сатысына көтерілді.
Ол 154,4 шақырымды 03:25.17 уақытта жүріп өтіп, жеңімпаз атанды.
Екінші орынды Қытай өкілі Хаоюй Суй иеленді. Үздік үштікті Абдулла Жасим Әли (БАӘ) түйіндеді.
Бұған дейін Мансұр Бейсембай велоспорттан Азия чемпионатының жүлдегері атанғанын жазған едік.
XDS Astana Team командасының велошабандозы Кристиан Скарони көпкүндік Оман туры жарысының үшінші кезеңінде екінші орын алып, жалпы есепте де екінші сатыға көтерілді.