KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:20, 06 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстандық спортшы ISSA Спортшылар комиссиясының мүшесі болып сайланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық спортшы, жүзуден ұлттық құраманың өкілі Әділбек Мусин Ислам ынтымақтастығы спорт қауымдастығының (ISSA) Спортшылар комиссиясының құрамына сайланды. Бұл туралы ҰОК баспасөз қызметі хабарлады. 

    Әділбек Мусин
    Фото: ҰОК

    Сайлау Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтетін Ислам ынтымақтастығы ойындары қарсаңында, қауымдастыққа мүше елдердің ұлттық олимпиадалық комитеттерінің қатысуымен өтті.

    Дауыс беруге әр ұлттық комитеттен ұсынылған спортшылар қатысты. Нәтижесінде комиссия құрамына 15 үміткердің ішінен сегізі таңдалды.

    Айта кетейік, 2025 жылғы Ислам ынтымақтастығы ойындары 7-21 қараша аралығында өтеді. Қазақстан атынан 100-ден астам спортшы 15 спорт түрі бойынша бақ сынайды.

    Еске салсақ қазақстандық команда беделді халқаралық автожарыста екінші орын алды

    Тегтер:
    Ұлттық Олимпиада комитеті Спорт жүзу спорты
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар