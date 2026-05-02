Қазақстандық студенттер әзірлеген ЖИ жобасы Нью-Йоркте жеңіске жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандықтардың әзірлемесі Нью-Йоркте өткен беделді Abilities Expo көрмесі аясындағы RESNA (Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America) байқауында бас жүлдені жеңіп алды.
Қазақстандық Жан Аманкелді (КБТУ) мен АҚШ-тағы Berea College студенті Богдан Миронов физика пәнінің мұғалімі, әлемнің үздік 50 педагогінің қатарына енген Асхат Жұмабековтың жетекшілігімен Kozha атты тегін платформаны әзірледі. Жасанды интеллектке негізделген бұл жоба оқу лекцияларын, мәтіндер мен видеоларды нақты уақыт режимінде ым-ишара тіліне аударады.
Жоба жетекшісі Асхат Жұмабековтың айтуынша, қазақстандық команданың Нью-Йорктегі финалға шығуының өзі тарихи жетістік болса, жеңіске жетуі — ел ғылымы мен жастар әлеуетінің айқын көрінісі. Байқау қорытындысы бойынша команда ондаған елден келген қатысушылар арасынан озып шығып, Joey Wallace Educational Scholarship Fund қорынан 1000 доллар көлеміндегі бас жүлдені иеленді.
Бүгінде әлемде 430 миллионнан астам адам есту қабілетінің айтарлықтай төмендеуімен өмір сүреді. Қазақстанда ғана 5 мыңнан астам саңырау және нашар еститін бала білім алып жатыр, алайда білікті сурдоаудармашылар әлі де жеткіліксіз.
Осы тұрғыда Kozha платформасы жай ғана IT-жоба емес. Бұл — білімге тең қолжетімділікке жол ашатын, инклюзивті қоғам қалыптастыруға бағытталған маңызды қадам. Жоба саңырау және нашар еститін балалар үшін сапалы білім алуға нақты мүмкіндік береді.
