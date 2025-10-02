KZ
    20:37, 02 Қазан 2025 | GMT +5

    Қазақстандық студенттер IT саласында халықаралық сертификат алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық студенттер заманауи ІТ модульдерін меңгеріп, білімін халықаралық деңгейде растады. Осылайша олар жаһандық еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін көрсетті.

    Қазақстандық студенттер IT саласында халықаралық сертификат алды
    Фото: видеодан алынған скрин

    Бұл туралы Jibek Joly арнасының «Бүгін LIVE» студиясына қонақ болған «Talap» КЕАҚ Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін зерттеу және мониторинг бөлімінің бас менеджері мәлімдеді.

    – Сәуір-маусым айларының арасында «Talap» коммерциялық емес АҚ IT сертификаттау жүйесінің ресми провайдерлерімен меморандумға отырды. Осы шара аясында біз пилоттық жоба ұйымдастырдық. Жобаға 5 өңірдің 5 колледжінен 75 студент қатысты. Олар 2 ай бойы IT құзыреттіліктерінің 1 модулін таңдап, соларды оқыды. Одан соң біз өңір-өңірді аралап емтихан алдық. Соның нәтижесінде 15 студент халықаралық сертификат иегерлері атанды, – дейді Иманғали Есімбек.

    Студенттерден бөлек, бақылаушылар да білімдерін халықаралық деңгейде жетілдірген.

    – Certiport Pearson жобасын бастаған кезде, олардың мамандары келіп, «Talap» базасындағы 5 прокторды арнайы оқытудан өткізіп, халықаралық проктор сертификатын берді, – дейді менеджер.

    Айта кетейік, Астанада Digital Bridge 2025 халықаралық технологиялық форумы басталды.

     

