Қазақстандық теннисші АҚШ-тағы турнирдің финалында ойнайды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Соня Жиенбаева жұптық сында Остин (АҚШ) ITF W50 турнирінің жартылай финалына шықты.
Соня Жиенбаева америкалық Саванна Бродуспен бірге жартылай финалда венесуэлалық София Елена Кабезас Домингес — америкалық Ерин Кайетаномен ойнады.
Бірінші партияда қазақстандық-америкалық жұп айқын басымдылық танытты — 6:1. Олар екінші сетте де есесін жібермеді — 6:4.
Бәсеке 1 сағат 14 минутқа созылды.
Соня Жиенбаева — Саванна Бродус финалда америкалықтар Виктория Осигве — Алана Смитпен чемпиондық атақты сарапқа салады.
Тағы бір қазақстандық Аружан Сағындықова жұптық сында Шарм-эль-Шейх (Мысыр) ITF W15 жарысында жартылай финалға дейін жетті.
Аружан мысырлық Ясмин Эззатпен бірге жартылай финалда германиялық Карла Бартель — чехиялық Амели Хейтманковаға есе жіберді — 6:7 (5:7), 4:6.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық теннисшінің АҚШ-тағы турнирдің жартылай финалына жолдама алғанын жазған едік.
Сондай-ақ Елена Рыбакина бірегей табысымен Гиннестің рекордтар кітабына екінші рет енді.