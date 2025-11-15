KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:13, 15 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстандық теннисші АҚШ-тағы турнирдің финалында ойнайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Соня Жиенбаева жұптық сында Остин (АҚШ) ITF W50 турнирінің жартылай финалына шықты. 

    Соня Жиенбаева
    Фото: ҚР ҰОК

    Соня Жиенбаева америкалық Саванна Бродуспен бірге жартылай финалда венесуэлалық София Елена Кабезас Домингес — америкалық Ерин Кайетаномен ойнады.
    Бірінші партияда қазақстандық-америкалық жұп айқын басымдылық танытты — 6:1. Олар екінші сетте де есесін жібермеді — 6:4.

    Бәсеке 1 сағат 14 минутқа созылды.

    Соня Жиенбаева — Саванна Бродус финалда америкалықтар Виктория Осигве — Алана Смитпен чемпиондық атақты сарапқа салады.

    Тағы бір қазақстандық Аружан Сағындықова жұптық сында Шарм-эль-Шейх (Мысыр) ITF W15 жарысында жартылай финалға дейін жетті.

    Аружан мысырлық Ясмин Эззатпен бірге жартылай финалда германиялық Карла Бартель — чехиялық Амели Хейтманковаға есе жіберді — 6:7 (5:7), 4:6.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық теннисшінің АҚШ-тағы турнирдің жартылай финалына жолдама алғанын жазған едік

    Сондай-ақ Елена Рыбакина бірегей табысымен Гиннестің рекордтар кітабына екінші рет енді.

    Тегтер:
    АҚШ турнир Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар