    22:44, 06 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстандық теннисші Үндістандағы жарыста финалға дейін жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Григорий Ломакин жұптық сында Гвалиор (Үндістан) ITF M15 турнирінің финалында өнер көрсетті.

    Григорий Ломакин
    Фото: sports.kz

    Үндістандық Исак Экбалмен бірге жарыстың 1-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші барлығы төрт кездесу өткізді.

    Ломакин — Экбал алдымен аустралиялық Адриан Аркон — италиялық Пьетро Муджеллидің мысын басты — 6:4, 6:4.

    Содан кейін ширек финалда үндістандықтар Виваан Бидасария –Ашравья Мехраны жолдан тайдырды — 6:3, 6:1.

    Ал жартылай финалда тағы да корт иелері Арьян Лакшманан — Маниш Сурешкумарды қапы қалдырды — 6:4, 6:4.

    Григорий Ломакин — Исак Экбал финалда доданың 2-ракеткалары, үндістандықтар Арьян Шах — Атхарва Шармамен бетпе-бет келді. Бірінші партияда қазақстандық-үндістандық жұп 6:2 есебімен басым түскенімен, сол қарқынын жалғастыра алмады — 3:6, 9:11.

    Г.Ломакин жекелей сында ширек финалға дейін жетіп, онда үндістандық Дигвиджай Пратап Сингхқа есе жіберді — 6:7 (2:7), 2:6.

    Григорий Ломакин қазіргі кезде ATP Live рейтингісінде 961-ден 922-орынға көтеріліп тұр.
    Еске сала кетейік, бұдан бұрын алғаш рет қазақ теннисшісінің Майами турнирінің жартылай финалына шыққанын жазған болатынбыз.

    Тегтер:
    Спорт Григорий Ломакин Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
