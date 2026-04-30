    Қазақстандық теннисшілер Лондондағы әлем чемпионатында Моңғолия мен Мысырды жеңді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан құрамасы үстел теннисінен Ұлыбританияның Лондон қаласында өтіп жатқан командалық әлем чемпионатында сәтті өнер көрсетіп жатыр. 

    Фото: ҰОК

    Ұлттық олимпиадалық комитеттің хабарлауынша, турнирдің топтық кезеңінде қазақстандық командалар екі жеңіске қол жеткізді. 

    Әйелдер құрамасының нәтижелері:

    Қазақстан – Моңғолия 3:0

    Зәуреш Ақашева – Буренджаргал Санджаа 3:0

    Сарвиноз Миркадирова – Болор-Эрдэнэ Батмөнх 3:1

    Әнел Бақыт – Эгшиглен Бат-Эрдэнэ 3:0

    Ерлер құрамасының нәтижелері:

    Қазақстан – Мысыр 3:2

    Кирилл Герасименко – Омар Ассар 3:0

    Алан Құрманғалиев – Мохамед Эльбеали 3:1

    Ескендір Харки – Юсеф Абделазиз 0:3

    Алан Құрманғалиев – Омар Ассар 2:3

    Кирилл Герасименко – Мохамед Эльбеали 3:1

    30 сәуір күні ерлер құрамасы Таиланд командасымен кездеседі. Матч Астана уақытымен 23:30-да басталады. Әйелдер құрамасы Чехия командасымен 21:00-де ойнайды.

    Естеріңізге сала кетейік, бір күн бұрын Қазақстанның ерлер құрамасы Түркияны жеңсе, әйелдер құрамасы Бразилияға есе жіберген болатын. 

    Абылайхан Жұмашев
