Қазақстандық теннисшілер Лондондағы әлем чемпионатында Моңғолия мен Мысырды жеңді
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан құрамасы үстел теннисінен Ұлыбританияның Лондон қаласында өтіп жатқан командалық әлем чемпионатында сәтті өнер көрсетіп жатыр.
Ұлттық олимпиадалық комитеттің хабарлауынша, турнирдің топтық кезеңінде қазақстандық командалар екі жеңіске қол жеткізді.
Әйелдер құрамасының нәтижелері:
Қазақстан – Моңғолия 3:0
Зәуреш Ақашева – Буренджаргал Санджаа 3:0
Сарвиноз Миркадирова – Болор-Эрдэнэ Батмөнх 3:1
Әнел Бақыт – Эгшиглен Бат-Эрдэнэ 3:0
Ерлер құрамасының нәтижелері:
Қазақстан – Мысыр 3:2
Кирилл Герасименко – Омар Ассар 3:0
Алан Құрманғалиев – Мохамед Эльбеали 3:1
Ескендір Харки – Юсеф Абделазиз 0:3
Алан Құрманғалиев – Омар Ассар 2:3
Кирилл Герасименко – Мохамед Эльбеали 3:1
30 сәуір күні ерлер құрамасы Таиланд командасымен кездеседі. Матч Астана уақытымен 23:30-да басталады. Әйелдер құрамасы Чехия командасымен 21:00-де ойнайды.
Естеріңізге сала кетейік, бір күн бұрын Қазақстанның ерлер құрамасы Түркияны жеңсе, әйелдер құрамасы Бразилияға есе жіберген болатын.