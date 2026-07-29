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    Қазақстандық үстел теннисшілері Ташкенттегі WTT Feeder турнирінде күміс жүлде жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан құрамасының өкілдері Кирилл Герасименко мен Искендер Харки Өзбекстанның Ташкент қаласында өткен WTT Feeder халықаралық турнирінде күміс жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Ұлттық олимпиада комитеті.

    үстел теннисі
    Фото: Ұлттық олимпиада комитеті

    Қазақстандық спортшылар ерлер арасындағы жұптық сында финалға дейін сәтті өнер көрсетті.

    Турнир барысында Кирилл Герасименко мен Искендер Харки Франция өкілдері Эстебан Дорр мен Флориан Буррассоны 3:2 есебімен жеңді. Кейін Өзбекстанның Шохрух Искандаров пен Кутбидилло Тешабоев жұбынан 3:0 есебімен басым түсті.

    Жартылай финалда олар Ресей теннисшілері Денис Ивонин мен Никита Артёменконы 3:1 есебімен ұтты.

    Финалда қазақстандықтар Ресей құрамасының өкілдері Максим Гребнев пен Лев Кацманға 0:3 есебімен есе жіберіп, турнирдің күміс жүлдесін еншіледі.

    Осыған дейін семсерлесуден Қазақстан ерлер командасы әлем чемпионатының финалына шығып, тарихи нәтиже тіркегені туралы жаздық.

    Спорт Теннис
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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