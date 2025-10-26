21:55, 26 Қазан 2025 | GMT +5
Қазақстандық жеңіл атлет жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында үздік үштікке енді
АСТАНА. KAZINFORM – Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы жеңіл атлетикадан қола жүлдеге ие болды.
Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше, отандасымыз Аида Ақылбекова 3 000 метрге жүгіру сайысында сәтті өнер көрсетіп, үздік үштіктен көрінді.
Спортшы 10:45.21 уақыт көрсеткішімен үшінші болып мәреге жетті.
Өзбекстандық Анастасия Сильченко жарыс жеңімпазы атанды - 09:43.61. Екінші орынды Қытай спортшысы Юй Сяосюань иеленді - 10:21.85.