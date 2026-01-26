KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:25, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстандықтар 1 жылдан аса уақытта бәс тігу арқылы 4 трлн теңгесінен айырылған

    АСТАНА. KAZINFORM – Қаржы министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда шамамен 700 мыңға жуық азамат букмекерлік кеңселер арқылы тұрақты түрде бәс тігеді. Бұл туралы Қаржы вице-министрі ведомствода өткен цифрлық жобалардың таныстырылымында хабарлады.

    Қазақстандықтар 1 жылдан аса уақытта бәс тігу арқылы 4 трлн теңгесінен айырылған
    Фото: Ақтөбе облысының прокуратурасы

    Ержан Біржановтың сөзінше, заңнамаға енгізілген өзгерістерден кейін букмекерлік кеңселерден түсетін салықтық аударымдар көлемі азайған. Соған қарамастан, саланың айналымы әлі де айтарлықтай жоғары болып отыр. 

    – Кейінгі бір жылдан астам уақыт ішінде тігілген бәстің жалпы көлемі 1,6 трлн теңгеге жетті. Оның 1,2 трлн теңгесі ұтыс ретінде қайтарылған, яғни қайтарым деңгейі – 75 пайыз. Ал қалған 25 пайызы букмекерлік ұйымдардың үлесінде қалады. Қазіргі таңда шамамен 700 мың адам тұрақты түрде бәс тігумен айналысады, - деді вице-министр.

    Осы көрсеткіштерге сүйенсек, елдегі ересектердің 15-20 пайызы букмекерлік ойын ойнайды.

    Еске сала кетейік, Түркістан облысында 166 млн теңге қарызы бар 21 борышкер құмар ойынға ақша салған.

    Тегтер:
    ҚР Қаржы министрлігі Құмар ойын Букмекер Қаржы Қоғам
    Аружан Махмут
    Аружан Махмут
    Автор
    Соңғы жаңалықтар