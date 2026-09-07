Қазақстандықтар баспана мәселесін шешу үшін зейнетақы төлемдерінен 27,5 млрд теңге жұмсады
АСТАНА. KAZINFORM - 2026 жылғы тамызда тұрғын үй жағдайын жақсартуға арналған зейнетақы төлемдерінің көлемі 27,5 млрд теңгені құрады. Бұл шілдедегі көрсеткішпен (27,1 млрд теңге) шамалас, деп хабарлайды Data Hub.
Номиналды түрде бұл көрсеткіш 2024 жылғы маусымнан бергі ең төмен деңгейлердің бірі болғанымен, биыл маусым айынан бастап зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шегі өзгеше есептеле бастағанын еске салған жөн. Яғни нақты адам үшін осы сомадан асатын қаражатты ғана шешіп алуға болады.
Жаңа ережелерге сәйкес, БЖЗҚ-ның БАҚ-қа берген түсіндірмесінде айтылғандай, жинақтарын пайдалану мүмкіндігі бар қазақстандықтардың саны айтарлықтай азайды. Алайда олардың қолжетімді артық қаражатының орташа мөлшері өсті.
Сонымен қатар БЖЗҚ деректеріне қарағанда, шілде мен тамыз айларында мыңдаған адам төлемдерді пайдаланған. 1 шілде мен 1 тамыз аралығында алушылар саны 8,8 мың адамға, 1 тамыз бен 1 қыркүйек аралығында тағы 8,8 мың адамға артқан. Бұл көрсеткіштерді бұған дейінгі кезеңдермен салыстыру қиын. Себебі 2026 жылдың жазына дейін қор орындалған өтініштер санын жариялап келген. Мәселен, белсенді 2025 жылы ай сайын орта есеппен 100 мыңнан астам өтініш орындалса, 2026 жылғы қаңтар-мамыр аралығында бұл көрсеткіш орта есеппен 58 мыңды құрады.
Қазіргі деректерге қайта оралсақ, шілде мен тамыз айларында да ең көп таңдалған қосалқы мақсат тұрғын үй сатып алу мәмілелері бойынша түпкілікті есеп айырысу болып отыр. Екі айда да бұл мақсатқа жиынтық төлемдердің 58%-ы бағытталған.
Сонымен қатар зейнетақы жинақтарын БЖЗҚ-ға қайтару процесі де жалғасып жатыр. Тамызда шамамен 4,9 млрд теңге, ал белсенді маусымнан кейін шілдеде шамамен 10 млрд теңге қайтарылған. Егер өтініш беруші өз ойын өзгертсе, қажетті құжаттарды ұсынбаса немесе қаражатты мақсатсыз пайдаланғысы келсе, зейнетақы жинақтарын қайтаруға болады.
Осыған дейін зейнетақы жинағын сенімгерлік басқаруға беру жөнінде сараптама дайындалды.