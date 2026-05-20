Қазақстандықтар судың «қара нарығы» фактілері бойынша анонимді түрде жүгіне алады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандықтар өңірлердегі судың «қара нарығы» фактілері бойынша анонимді түрде жүгіне алады.
«Заң және тәртіп» қағидатын іске асыру аясында Су ресурстары және ирригация министрлігі Telegram мессенджерінде «Судың қара нарығына жол жоқ» чат-ботын іске қосты.
Бұл шара суару маусымында суды әділ бөлуді қамтамасыз етуге, сондай-ақ «Қазсушар» РМК мен оның филиалдары қызметіндегі сыбайлас жемқорлық және өзге де құқық бұзуды анықтап, алдын алуға бағытталған.
Айта кетелік Қазақстанда су үнемдеудің өзекті мәселелерін қалай шешуге болатыны туралы жазған едік.