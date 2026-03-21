Қазақстандықтар жылқы етін тұтыну бойынша рекорд жаңартты
АСТАНА. KAZINFORM – Былтырғы төртінші тоқсанда Қазақстанда бір адамға шаққандағы жылқы етін тұтыну көлемі 2,35 кг болды. Бұл – соңғы 15 жылдағы кез келген тоқсан бойынша тіркелген ең жоғары көрсеткіш, деп хабарлайды DATA HUB.
Ұлттық статистика бюросының іріктемелі сауалнамасы негізінде жүргізілген есептеулерге сәйкес, бұл көрсеткіш 2024 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 10,7%-ға артқан.
Сарапшылардың мәліметінше, жылқы етін тұтыну маусымдық сипатқа ие. Әдетте ең жоғары көрсеткіштер жылдың ең суық кезеңдері – бірінші және төртінші тоқсандарға келеді. Соңғы төрт жылда тарихи рекордтар дәл қазан-желтоқсан айларында жаңарып отыр.
IV тоқсанда жан басына шаққандағы жылқы еті тұтыну өсімі жалпы ет және ет өнімдерін тұтыну қарқынынан әлдеқайда жоғары болды. Жалпы ет тұтыну жылдық есепте небәрі 0,6%-ға өсіп, бір адамға шаққанда орта есеппен 21,96 кг болды.
2025 жылдың қорытындысында бір қазақстандық орта есеппен 7,63 кг жылқы етін тұтынған. Бұл – өткен жылмен салыстырғанда 7%-ға көп және кемінде соңғы 15 жылдағы ең жоғары деңгей. Жалпы ет тұтыну көлемі де рекордтық көрсеткішке жетіп, бір адамға 84,4 кг болды. Алайда өсім қарқыны салыстырмалы түрде төмен – 1,9%.
Бұл деректер қазақстандықтардың ет рационының құрылымы өзгеріп жатқанын көрсетеді. 2025 жылы жылқы етінің үлесі жалпы ет тұтынудың 9%-ына жетіп, бір жылда 0,5 пайыздық тармаққа артты.
Ал басқа ет түрлерінің үлесі азайған:
– сиыр еті – 0,9 п.т. төмендеп, 30% болды
– қой еті – 0,4 п.т. төмендеп, 6% болды
– шошқа еті – 0,2%-ға азайып, 3,8% болды
Сонымен қатар тауық етінің үлесі аздап өсіп, 6,6%-ға жетті (+0,1 п.т.).
Мамандардың пікірінше, тұтыну құрылымындағы өзгерістер бағаның өсуімен байланысты болуы мүмкін. 2025 жылы сиыр еті 32,1%-ға, қой еті 28,8%-ға қымбаттаған. Ал жылқы еті 17,3%-ға, құс еті 10,7%-ға ғана өскен.
Бұған дейін Kazinform Қазақстан қалаларындағы жылқы етінің бағасына талдау жасаған болатын.