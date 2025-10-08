KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:19, 08 Қазан 2025 | GMT +5

    Қазақстандықтардың 3 пайызы ғана ағза донорлығы туралы ұстанымын ресми айқындаған

    АСТАНА. KAZINFORM – Трансплантациялау мен жоғары технологиялық медициналық қызметті үйлестіру жөніндегі республикалық орталық директорының міндетін атқарушы Назгүл Жангелдина қазақстандықтардың 3 пайызы ғана ағза донорлығы туралы ұстанымын ресми айқындағанын мәлім етті. 

    Қазақстандықтардың 3 пайызы ғана ағза донорлығы туралы ұстанымын ресми айқындаған
    Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

    – eGov.kz порталында 134 мыңнан астам тұрғынның қайтыс болғаннан кейінгі ағза донорлығына қатысты ерік білдіру өтініштері тіркелген. Жалпы халықтың 3 пайызы ғана осы мәселеге байланысты үнін білдірді. Өз ұстанымын 18 бен 63-65 жас арасындағылар беруге тиіс. Елімізде бұл санатқа жататын 10 млн адам бар, - деді ол орталық коммуникациялар қызметінде өткен дөңгелек үстелде. 

    Оның сөзінше, қайтыс болғаннан кейінгі ағза донорлығына келісім білдірушілер саны артқанына қарамастан, бас тарту үлесі одан да жылдам өсіп келеді. 

    – Бұл қоғамда әлі де сенімсіздік пен ақпараттану деңгейінің төмен екенін көрсетеді, - деді орталық басшысы.

    Бұған дейін Назгүл Жангелдина елімізде 10 мың адам ғана донор болуға келіскенін мәлімдеген еді. 

    Тегтер:
    Ағза доноры Медицина Донор Қоғам Денсаулық
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар