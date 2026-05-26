    Қазақстандықтардың үштен екісі қайырымдылық шараларына атсалысады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандықтардың басым бөлігі соңғы бір жыл ішінде қайырымдылық көмек көрсеткен. Бұл туралы Қазақстан қоғамдық даму институты жүргізген зерттеу нәтижесінде айтылды.

    15 наурыз – Қайырымдылық күні
    Сауалнама қорытындысына сәйкес, респонденттердің шамамен үштен екісі соңғы 12 айда қайырымдылыққа қатысқанын мәлімдеген. Ал 28,8%-ы қайырымдылықпен айналыспағанын көрсеткен.

    Зерттеу деректеріне қарағанда, қазақстандықтар көбіне нақты мұқтаж адамдарға тікелей көмек көрсетуді жөн көреді.

    Атап айтқанда:
    – 32,8% мұқтаж жандарға қаржылай көмек аударады;
    – 32,2% азық-түлік пен қажетті заттар береді;
    – 17,3% діни ұйымдарға ақша аударады;
    – 14,1% қайырымдылық ұйымдарына азық-түлік пен заттай көмек көрсетеді;
    – 10,3% коммерциялық емес ұйымдарға, қайырымдылық қорларына және балалар үйлеріне қаржы бөледі;
    – 2,3% қайырымдылық шараларына жарна арқылы қатысады.

    Зерттеу авторларының айтуынша, қазақстандықтар көбіне көмекті тікелей мұқтаж адамдарға жеткізуге бейім.

    Сауалнама «Волонтерлік және қайырымдылық азаматтық белсенділіктің нысандары ретінде және оның аймақтардың әлеуметтік-экономикалық әл-ауқатын арттыруға әсері» тақырыбында жүргізілген.

    Зерттеуге 1200 респондент қатысқан. Респонденттер бірнеше жауап нұсқасын таңдай алғандықтан, жауаптардың жалпы жиынтығы 100%-ға тең емес.

    Асхат Райқұл
