Қазақстандықтарға қант тұтынуды шектеу ұсынылды
АСТАНА. KAZINFORM – Денсаулық сақтау министрлігі күнделікті тамақтану рационында қант мөлшерін азайтуға бағытталған бірқатар ұсыныс жариялады.
Мамандардың айтуынша, ең алдымен тәтті сусындарды тұтынуды шектеу қажет. Мәселен, көлемі 0,5 литр болатын газдалған сусынның құрамында шамамен 10 шай қасық қант болады.
Сондай-ақ нектар мен тәтті шырын сусындарының орнына табиғи шырындарды таңдаған дұрыс. Дегенмен табиғи шырындардың құрамында да қант бар, сондықтан оларды күніне 1-2 стақаннан артық ішпеу ұсынылады. Ең пайдалы сусын – таза ауыз су.
Министрлік тәтті тіскебасарлардан бас тартып, олардың орнына жеміс-жидек, жаңғақ пен дәнді дақылдарды тұтынуға кеңес береді. Кептірілген жемістер мен жидектердің қант қосылмаған түрін таңдаған жөн, бірақ оларды да аптасына 2-3 порциядан артық қолданбау керек. Бір порция шамамен 20 граммға немесе екі ас қасыққа тең.
- Тәтті йогурттар мен сүзбелі десерттердің орнына қоспасыз йогурт пен сүзбені таңдаған дұрыс. Қажет болса, оған жидек немесе жеміс қосып, табиғи түрде дәмдеуге болады, - делінген ақпаратта.
Мамандар тәттіні мүлде тоқтатудың орнына оны құнарлы өнімдермен бірге тұтынуға кеңес береді. Мысалы, кондитерлік өнім дайындағанда тұтас дәнді ұнды пайдаланып, сұлы үлпегі, жаңғақ, дән, жеміс пен көкөніс қосу арқылы қант мөлшерін азайтуға болады.
Кейбір адамдар үшін қанттан бірден толық бас тарту оңай болуы мүмкін. Әдетте алғашқы апта ең қиын кезең саналады, кейін дәм сезу қабілеті аз қант мөлшеріне бейімделеді.
Дәрігерлер қантты шамадан тыс тұтыну семіздікке, қант диабетіне, жүрек-қан тамырлары ауруларына және зат алмасу бұзылыстарына әкелетінін еске салады.
