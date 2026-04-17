    12:53, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қазақстанға Моңғолия Президенті келе жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM - 20-23 сәуір күндері Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хурэлсүх Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Ақорда
    Фото: Kazinform

    Жоғары деңгейдегі келіссөздер барысында екі елдің саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығын нығайту перспективасы талқыланады.

    22-24 сәуірде Астанада Өңірлік экологиялық саммит өтеді #RES2026.

    БҰҰ аясында құрылған жаңа диалог алаңының мақсаты – Орталық Азияның орнықты дамуына ортақ көзқарас қалыптастыру, климаттық және экологиялық сын-қатерлерді еңсерудің бірлескен шешімін іздеу.

    Жиынға бірқатар мемлекет және үкімет басшылары, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың жетекшілері қатысады.

    22 сәуір күні Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Халықаралық Аралды құтқару қорының құрылтайшы мемлекеттер басшыларының кеңесі өтеді.

    Осыған дейін Мемлекет басшысы Түркия Республикасының Вице-президенті Джевдет Йылмазбен кездескен болатын.

     

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Моңғолия Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның сыртқы саясаты Ақорда
    Айдар Оспаналиев
