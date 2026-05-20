Қазақстан–Грузия: агроөнеркәсіптегі өзара сауда 116 млн долларға жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Грузияға ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын ұлғайтуға дайын. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров Грузияның Қоршаған ортаны қорғау және ауыл шаруашылығы министрі Давид Сонгулашвилимен кездесуі барысында мәлімдеді, деп ведомствоның баспасөз қызметі жазды.
Келіссөздер Парижде өткен Дүниежүзілік жануарлар денсаулығы ұйымының (ДЖДҰ) 93-Бас сессиясы аясында өтті.
Өткен жылдың қорытындысы бойынша екі ел арасындағы агроөнеркәсіптік өнімдер саудасы 77%-ға артып, 116 млн АҚШ долларынан асты. Грузияға негізінен бидай мен бидай-қара бидай, сүт өнімдері, пияз және ет өнімдері экспортталды.
— Екі ел арасындағы ауыл шаруашылығы өнімдерінің сауда қарқыны тұрақты өсіп келеді, бұл өзара ынтымақтастық әлеуетінің жоғары екенін көрсетеді. Біз астық, ұн, өсімдік майлары, ет және сүт өнімдері, макарон және кондитерлік өнімдерді жеткізуге дайынбыз, — деді Айдарбек Сапаров.
Кездесу барысында екі жақ Грузия нарығына шошқа еті мен тірі шошқа экспортын кеңейту мәселелерін ортаға салды.
— Ветеринария саласындағы өзара іс-қимыл да өзекті бағыттардың бірі. Былтыр қаңтар айында екі елдің ветеринариялық қызметтері Қазақстаннан Грузияға асыл тұқымды және тауарлық ірі және ұсақ мүйізді малды, сондай-ақ союға арналған ірі қара және ұсақ малды экспорттауға арналған ветеринариялық сертификаттар бойынша келіскен болатын. Жұмыс жалғасады, — делінген хабарламада.
Тараптар сондай-ақ кадр даярлау, аграрлық секторды ғылыми сүйемелдеу, бірлескен инвестициялық және ғылыми жобаларды іске асыру мүмкіндіктерін де назардын тыс қалдырмады.
Өз кезегінде Давид Сонгулашвили грузин тарапының Қазақстанмен әріптестікті одан әрі нығайтуға және аграрлық саладағы өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға мүдделі екенін растады.
Сонымен қатар, қазақстандық делегация мүшелері француз бизнес өкілдерімен бірқатар кездесулер өткізді.
Атап айтқанда, агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық ынтымақтастықты дамыту мәселелері бойынша Harvest Group SA компаниясымен келіссөздер жүргізілді. Boehringer Ingelheim басшылығымен аусылға қарсы вакциналар өндіру және биологиялық қауіпсіздікті нығайту бағытындағы әріптестік перспективалары талқыланды.
Сондай-ақ суару және ирригациялық жүйелер өндіруде Еуропаның жетекші компанияларының бірі — IrriFrance өкілдері су үнемдеу технологиялары мен суармалы егіншілікке арналған заманауи шешімдерді таныстырды.
Еске сала кетейік, бұған дейін Қазақстан мал шаруашылығы өнімдерін Грузия арқылы әлемдік нарыққа шығаруға ниетті екенін жаздық.