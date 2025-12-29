22:28, 29 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қазақстаннан екі спортшы шаңғымен тұғырдан секіруден әлем кубогінің финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Германияның Оберстдорф қаласында шаңғымен тұғырдан секіруден әлем кубогінің кезеңі басталды.
ҚР ҰОК мәліметінше, ерлер арасында іріктеу сайысына қазақстандық спортшылар Данил Васильев пен Илья Мизерных қатысты. Екі спортшы да финалдық кезеңге шықты.
Васильев іріктеу сайысында 38-орынға ие болса, Мизерных 42-орынмен аяқтады.
Жеңімпаздар мен жүлдегерлер 29 желтоқсанда анықталады.
