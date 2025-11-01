Қазақстанның 14 облысында ауа райына байланысты ескерту жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM – 2 қарашада еліміздің 14 өңірінде ауа райына байланысты ескерту жарияланды, деп хабарлайды Kazinform «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.
Жамбыл облысының оңтүстігіне және таулы аймақтарына түнде және таңертең тұман түсуі ықтимал. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батыс пен солтүстік-шығыста оңтүстік-батысқа ауысады. Желдің екпіні облыстың таулы аудандарында 15-20 м/с, күндіз 25 м/с-қа жетеді.
Облыстың батысы мен солтүстігінде өте жоғары өрт қаупі, орталық пен шығыста жоғары өрт қаупі сақталады. Таразда түнде және таңертең тұман түсуі мүмкін.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде және шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Оралда түнде және таңертең тұман түсуі ықтимал.
Павлодар облысының батысында, солтүстігінде және шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігі мен шығысында оңтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні – 15-20 м/с. Павлодарда түнде және таңертең тұман күтіліп отыр.
Солтүстік Қазақстан облысының батысы мен солтүстігінде тұман түсіп, көктайғақ болады. Петропавлда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Қызылорда облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында соғатын желдің екпіні – 15-20 м/с. Өте жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстігінде және орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылордада да жоғары өрт қаупі сақталып отыр.
Алматы облысының таулы аймақтарында түнде және таңертең тұман күтіледі.
Ақмола облысының батысы мен солтүстігіне тұман түсуі ықтимал.
Жетісу облысының таулы аймақтарында түнде және таңертең тұман күтіледі. Алакөл маңында солтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні – 15-20 м/с. Түнде облыстың солтүстігі мен орталығында -3°C (3°F) ең төменгі температура күтіледі. Талдықорғанда түнде ең төменгі температура -3°C (3°F) және -5°C (3°F) болады.
Күндіз солтүстікте, оңтүстікте, Маңғыстау облысының орталығында оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні – 15-20 м/с.
Түркістан облысының таулы аймақтарында түнде және таңертең тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, күндіз оңтүстік-батысқа ауысады, облыстың таулы асуларында – 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде, батысында және шөлейтті аймақтарында өте жоғары өрт қаупі сақталады. Түркістанда аса жоғары өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысының батысында және орталығында түнде қатты жаңбыр жауады. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, күндіз солтүстік-батысқа ауысады, облыстың оңтүстігінде екпіні 15-18 м/с болады.
Бүгін түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында көктайғақ күтіледі.
Батыс және солтүстік Атырау облыстарында түнде және таңертең тұман күтіледі. Облыстың шығыс бөлігінде солтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні – 15-20 м/с.
Күндіз Қостанай облысының батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Облыстың батысы мен солтүстігінде тұман, көктайғақ болады. Күндіз оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-шығысқа ауысады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні – 15-20 м/с.