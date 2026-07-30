Қазақстанның 16 өңірінде ауа райына байланысты ескерту жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» РМК 30 шілде мен алдағы күндерге еліміздің 16 облысында ауа райына байланысты ескерту жариялады.
Синоптиктердің болжамынша, өңірлерде аптап ыстық, найзағай, бұршақ, дауылды жел, шаңды дауыл мен тұман күтіледі. Сонымен қатар жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақмола, Ақтөбе, Абай, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Павлодар облыстарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде бұршақ түсіп, желдің екпіні секундына 15–23 метрге дейін жетеді.
Ал Алматы, Жетісу, Жамбыл, Қарағанды, Ұлытау, Маңғыстау, Түркістан облыстарында және Шымкент қаласында аптап ыстық сақталады. Кейбір өңірлерде ауа температурасы 40–42 градусқа дейін көтерілсе, 31 шілде мен 1–2 тамызда Абай, Қарағанды және Ұлытау облыстарының оңтүстігінде 41 градусқа дейін ыстық болады.
Түркістан облысында шаңды дауыл соғып, желдің екпіні 23–28 м/с-қа дейін күшейеді.
Сондай-ақ синоптиктер еліміздің көптеген өңірінде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталатынын ескертті.
Елордада 30 шілдеде күндіз ауа температурасы 35 градусқа дейін көтеріледі. Алматыда төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкентте ауа температурасы 40 градусқа дейін жетіп, солтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні 15–20 м/с болады.