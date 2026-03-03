KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:01, 03 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қазақстанның 467 азаматы Дубайдан Оман арқылы елге жеткізіледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның 467 азаматы Дубайдан Оман арқылы бүгін елге жеткізіледі. Бұл туралы Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бақаев айтты.

    Ұшақты мұздан тазарту неге жолаушылар отырғызылғаннан кейін болады
    Фото: Астана әуежайы

    Оның айтуынша, әуе қатынасының шектеулі болуына байланысты Біріккен Араб Әмірліктері мен Қатарда жүрген Қазақстан азаматтары көршілес 2 ел аумағы арқылы шығарылады.

    - Бүгін Дубайдан азаматтарымыз мінген автобустардың алғашқы легі Оман сұлтанатына жолға шықты. Осы күннің соңына дейін Қазақстанның 467 азаматын Оман сұлтандығынан Қазақстанға жеткізуді жоспарлап отырмыз, - деді ол Үкімет отырысынан кейін.

    Министр орынбасары Қатардағы азаматтарымыз Сауд Арабиясының Жидда қаласына жеткізілетінін айтты.

    - Адамдарды Қатардан автобус арқылы Эр-Ридяқа, одан Жиддаға жеткіземіз. Одан кейін Жиддадан әуе компанияларымыздың бортымен Қазақстанға оралады, - деді Әлібек Бақаев.

    Бұған дейін Қазақстан азаматтары Иран аумағынан жер жолдар арқылы шығарылатынын жазған едік.

     

    Тегтер:
    Эвакуация Қазақстанның сыртқы саясаты ҚР СІМ
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум