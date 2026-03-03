Қазақстанның 467 азаматы Дубайдан Оман арқылы елге жеткізіледі
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның 467 азаматы Дубайдан Оман арқылы бүгін елге жеткізіледі. Бұл туралы Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бақаев айтты.
Оның айтуынша, әуе қатынасының шектеулі болуына байланысты Біріккен Араб Әмірліктері мен Қатарда жүрген Қазақстан азаматтары көршілес 2 ел аумағы арқылы шығарылады.
- Бүгін Дубайдан азаматтарымыз мінген автобустардың алғашқы легі Оман сұлтанатына жолға шықты. Осы күннің соңына дейін Қазақстанның 467 азаматын Оман сұлтандығынан Қазақстанға жеткізуді жоспарлап отырмыз, - деді ол Үкімет отырысынан кейін.
Министр орынбасары Қатардағы азаматтарымыз Сауд Арабиясының Жидда қаласына жеткізілетінін айтты.
- Адамдарды Қатардан автобус арқылы Эр-Ридяқа, одан Жиддаға жеткіземіз. Одан кейін Жиддадан әуе компанияларымыздың бортымен Қазақстанға оралады, - деді Әлібек Бақаев.
Бұған дейін Қазақстан азаматтары Иран аумағынан жер жолдар арқылы шығарылатынын жазған едік.