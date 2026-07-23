Қазақстанның авиациялық қауіпсіздік жүйесін дамыту мәселелері талқыланды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның әуежайлары авиациялық қауіпсіздік бойынша техникалық қолдау алды.
Қазақстанның Авиациялық әкімшілігінде Экспорттық бақылау және шекара қауіпсіздігі бағдарламасының (EXBS) басшылығымен және АҚШ-тың Қазақстан Республикасындағы елшілігінің өкілдерімен кездесу өтті.
Тараптар бірлескен жұмыстың нәтижелерін қорытындылап, авиациялық қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықтың алдағы бағыттарын талқылады. EXBS бағдарламасы аясында Қазақстанға көрсетіліп жатқан практикалық қолдауға ерекше назар аударылды.
Ынтымақтастық жылдары EXBS қолдауымен Қазақстанның авиация саласы мамандары үшін мамандандырылған оқыту бағдарламалары мен халықаралық таныстыру сапарлары ұйымдастырылды. Сонымен қатар еліміздің әуежайларына олардың техникалық әлеуетін нығайтуға және авиациялық қауіпсіздік шараларының тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін заманауи тексеру жабдықтары берілді.
Кездесуге қатысушылар мамандарды даярлау, халықаралық тәжірибе алмасу және Қазақстанның авиациялық қауіпсіздік жүйесін одан әрі жетілдіру бағыттарындағы бірлескен жұмысты жалғастыруға дайын екендерін растады.
Қазақстанның Авиациялық әкімшілігі америкалық тарапқа тұрақты қолдауы және еліміздің авиациялық қауіпсіздік жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін алғыс білдірді.
Айта кетелік Қазақстан авиациялық оқиғаларды тергеу саласында ИКАО тәжірибесін енгізеді.