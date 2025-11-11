Қазақстанның Бахрейн мен Конгодағы елшілері тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM – Сауд Арабиясы Корольдігіндегі Төтенше және өкілетті елшісі, Қазақстан Республикасының Ислам Ынтымақтастығы Ұйымы жанындағы Тұрақты өкілі Мадияр Меңілбеков Қазақстан Республикасының Бахрейн Корольдігіндегі Төтенше және өкілетті елшісі қызметін қоса атқарушы болып тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының жарлықтарымен:
Қазақстан Республикасының Сауд Арабиясы Корольдігіндегі Төтенше және өкілетті елшісі, Қазақстан Республикасының Ислам Ынтымақтастығы Ұйымы жанындағы Тұрақты өкілі Мадияр Смәділұлы Меңілбеков Қазақстан Республикасының Бахрейн Корольдігіндегі Төтенше және өкілетті елшісі қызметін қоса атқарушы болып тағайындалды;
Қазақстан Республикасының Португалия Республикасындағы Төтенше және өкілетті елшісі Жан Сержанұлы Ғалиев Қазақстан Республикасының Конго Республикасындағы Төтенше және өкілетті елшісі қызметін қоса атқарушы болып тағайындалды.
