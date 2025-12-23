KZ
    22:24, 23 Желтоқсан 2025

    Қазақстанның басым бөлігінде боран соғып, көктайғақ болады – Қазгидромет

    АСТАНА. KAZINFORM – Ертең, яғни 24 желтоқсанда Қазақстан аумағының басым бөлігінде солтүстік-батыс циклон және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктердің ықпалы сақталады, деп хабарлайды «Қазгидромет». 

    Қазақстанның басым бөлігінде боран соғып, көктайғақ болады – Қазгидромет
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Синоптиктердің болжамынша, бірқатар аймақта қарлы боран болады. 

    Еліміздің солтүстігінде, батысында және оңтүстік-батысында жауын-шашын қар мен жаңбыр түрінде түседі. Сондай-ақ Қазақстанның оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында және шығысында антициклонның әсерінен жауын-шашынсыз құрғақ ауа райы сақталады. 

    Республика бойынша тұман, көктайғақ, екпінді жел болады деп күтіледі.

    Бұған дейін алдағы үш күнде ауа райы қандай болатынын жазған едік. 

    Абылайхан Жұмашев
