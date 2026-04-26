Қазақстанның басым бөлігінде күн күркіреп, жаңбыр жауады, үсік жүреді
АСТАНА. KAZINFORM – 27 сәуірге Қазақстан аумағының басым бөлігінде қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды Қазгидромет.
Астанада кей уақыттарда тұман түседі. Түнде топырақ бетінде 1 градусқа дейін үсік жүруі мүмкін.
Алматыда күндіз жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні 15 м/с-қа дейін жетеді.
Шымкентте солтүстік-шығыстан соққан желдің жылдамдығы күндіз 15-20 м/с болады.
Абай облысында түнде батыс пен солтүстікте, күндіз шығыс пен оңтүстікте жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Түнде облыстың батысында топырақ бетінде 2 градусқа дейін үсік жүреді. Орталық бөлігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Желдің екпіні түнде 15-20 м/с-қа дейін күшейеді.
Ақмола облысының батыс, солтүстік және шығыс бөліктерінде тұман түседі. Желдің екпіні түнде кей жерлерде 15-20 м/с-қа дейін жетеді. Түнде оңтүстік және шығыс аудандарда 3 градусқа дейін үсік жүреді.
Алматы облысында күндіз оңтүстікте және таулы аймақтарда жаңбыр, найзағай, кей жерлерде қатты жаңбыр, бұршақ және дауыл күтіледі. Желдің екпіні 18-23 м/с-қа дейін күшейеді.
Атырау облысында 27 сәуір күні солтүстік пен шығыста жаңбыр мен найзағай болады. Желдің жылдамдығы 15-20 м/с-қа дейін жетеді.
Ақтөбе облысында оңтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні күндіз 15-18 м/с-қа дейін күшейеді. Түнде солтүстікте 1 градусқа дейін үсік жүреді.
Шығыс Қазақстан облысында түнде жаңбыр, күндіз шығыс пен оңтүстікте жаңбыр жауады. Солтүстік, шығыс және оңтүстік аудандарда найзағай күтіледі. Желдің екпіні 15-20 м/с-қа дейін жетеді. Оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының таулы аудандарында жаңбыр, найзағай және тұман күтіледі. Желдің екпіні 15-20 м/с, күндіз кей жерлерде 25 м/с-қа дейін жетеді.
Жетісу облысында күндіз шығыста және таулы өңірлерде жаңбыр мен найзағай болады. Желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Батыс Қазақстан облысында күндіз батыс, солтүстік және орталық бөліктерінде жаңбыр, найзағай, бұршақ күтіледі. Желдің екпіні 15-20 м/с, кей уақыттарда 23 м/с-қа дейін жетеді.
Қарағанды облысында түнде солтүстік пен шығыста жаңбыр, найзағай болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Желдің екпіні 15-20 м/с. Түнде кей жерлерде 2 градусқа дейін үсік жүреді.
Қостанай облысында түнде және таңертең шығыс пен оңтүстікте тұман күтіледі. Түнде батыс, оңтүстік және шығыс бөліктерінде 2 градусқа дейін үсік болады.
Қызылорда облысында күндіз оңтүстік, солтүстік және орталық аудандарда шаңды дауыл күтіледі. Желдің жылдамдығы 15-20 м/с-қа дейін жетеді.
Маңғыстау облысында күндіз батыс, оңтүстік және орталық бөліктерінде жаңбыр мен найзағай болады. Сонымен қатар шаңды дауыл күтіледі. Желдің екпіні 15-20 м/с-қа дейін жетеді.
Павлодар облысында түнде және таңертең солтүстік пен батыста топырақ бетінде 2 градусқа дейін үсік жүреді.
Солтүстік Қазақстан облысында түнде және таңертең батыс пен солтүстікте тұман күтіледі. Желдің екпіні күндіз 15-20 м/с. Түнде кей жерлерде 2 градусқа дейін үсік болады.
Түркістан облысында батыс, солтүстік, тау және тау бөктерінде желдің екпіні 15-20 м/с-қа дейін күшейеді.
Ұлытау облысында түнде және таңертең солтүстік, шығыс және орталық бөліктерінде тұман күтіледі. Түнде топырақ бетінде 2 градусқа дейін үсік жүреді.